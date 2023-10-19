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التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟

جويل حبيب الكاتب: جويل حبيب
علوم وتكنولوجيا
2023-10-19 | 09:32
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التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟
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التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟

التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية التّلاعب على الخوارزميات الّتي تقف حاجبةً للمحتوى المتضامن مع القضيّة الفلسطينيّة وما يجري مؤخراً من أحداث فظيعة في غزّة نتيجة الحرب الفلسطينيّة-الإسرائيليّة، بينما تسمح بانتشار المحتوى الداعم للعدو الإسرائيلي على نطاق واسع.

ومن هنا وجب السّؤال: هل فعلاً يمكن التّحايل على الخوارزميات والمضي قدماً في النشر؟

وفي مقابلة مع المتخصّص في مواقع التّواصل الاجتماعي د. حسن يونس تحدّث لموقع الـLBCI، موضحا "أنّنا في مرحلة الثّورة الصناعية الرابعة أي ثورة مواقع التواصل والهواتف الذكية والحوسبة السّحابية، حيث دخل على الخوارزميات ما يسمّى بالداتا الكبيرة الّتي تعمل على تغذية الآلة لكي يتكوّن ما هو معروف بالـLearning Machine. وبالتّالي أصبحت قدرات الخوارزميات أكبر في عمليّة رصد بعض أنماط التّصرف الّتي يقوم بها رواد وسائل التّواصل الاجتماعي."

وتابع بالقول إنّ "ذلك لا يعني أنّه لا يوجد بعض الطرق للتّحايل على هذه الخوارزميات الّتي تختلف من منصة إلى أخرى، ومن شأنها التّقليل من خطر الرصد، وقد تتمثّل باستخدام الهاشتاغ بشكل خفيّ أو هاشتاغ لا يدل على الصورة المستعملة أو على النّص المكتوب، كذلك استخدام صور لا علاقة لها بالمضمون، وأخيراً الكتابة بطريقة متقطّعة أي زيادة فواصل أو نقاط وحتّى حروف إضافية للكلمة."

وأضاف: "لكن هذه الحيل يمكن ممارستها فقط في حسابات الأشخاص والحسابات الصّغيرة، بينما يصعب على المحطات الإخبارية الموجودة بقوّة على المنصات الرّقمية أنّ تطبّقها كونها تمارس الدّقة في نشر المعلومات وبالتّالي لا تستطيع اللّجوء إلى مثل هذه الأساليب".

وأوضح أنّ "الكتابة بطريقة متقطّعة قد تؤدي أيضاً إلى تغذية الخوارزميات وبالتّالي رصد هذه الكلمات الجديدة والفشل بالتّحايل عليها. وذلك لأنّ تركيبة الخوارزميات تسمح بتعليمها كل ما هو جديد وبالتّالي عندما تتلقّى الأمر برصد هذه المفردات الجديدة ستقوم بذلك"، مشدّداً على أنّ "أي صورة أو مقطع فيديو نقدّمه للخوارزميات تستطيع رصده ولديها القدرة على التحقّق منه ومن ثمّ إعطاء إنذار وبالتّالي إزالته."

ما هي الآلية الّتي من الممكن اتّباعها في النشر لحماية الحسابات؟
 وأشار د. يونس إلى "أنّ كل منصّة إلكترونية تختلف في خوارزمياتها عن الأخرى، فخوارزميات منصّة "اكس" مثلاً تختلف عن خوارزميات "ميتا"، وأكبر دليل على ذلك مرونة منصّة "أكس" في التّعامل مع المنشورات الداعمة للقضيّة الفلسطينيّة رغم مطالبات الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك في التشدّد أكثر في إدارة صانعي المحتوى على منصّته، كما لم يتمّ حظر أي هاشتاغ يتعلّق بغزّة. بينما تمّ حظر أي محتوى يتضمّن كلمة "طوفان الأقصى" مثلاً على المنصات الّتي تملكها شركة "ميتا" وذلك بهدف تحفيز بقيّة الهاشتاغ المتعلّقة بالعدو الإسرائيلي. وبالتّالي، فإنّ التواجد على هذه المنصّات سيكون مختلفا تماماً، والمحتوى الذي يتمّ نشره على "اكس" لا يمكن نشره على منصتي فايسبوك وانستغرام".

أمّا في ما يتعلّق في عمليّة حماية الحسابات وخاصّة الكبيرة منها، فشدّد د. يونس على "أهميّة معرفة السّياسات الواضحة لكل منصّة"، لافتاً إلى أنّ "المستخدم على المنصّة الالكترونية هو بمثابة مستأجر أيّ أنّه لا يملك هذه المنصّة، وبالتّالي يجب أن يتعامل معها بحذر وأنّ يتبع المحاذير بطريقة ذكيّة، قد تتمثّل بعدم استخدام بعض الهاشتاغز، وعدم استعمال تعابير فيها معاداة للسّاميّة."

وفي حال إغلاق الحساب، يمكن للفرد اللّجوء لما يسمّى بالـCostumer Support  أو دعم الزبائن خاصّة إذا كان الحسابVerified  حيث يمكن الاستئناف واسترداد الحساب. موضحاً أنّه في أغلب الأحيان لا تقفل الحسابات مباشرةً إلا بعد أكثر من إنذار يتلقاه المستخدم".

وختم د. يونس بالقول: "يجب على المستخدمين معرفة أن الخطر كبير، لأنّه من الممكن اعتبار ما نشر بنظر "ميتا" فيه معاداة للسّاميّة ويتعارض مع القوانين الصّارمة في الاتّحاد الأوروبي.
 

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