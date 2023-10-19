ميزة جديدة من واتساب ستسهل حياتكم... حسابان في هاتف واحد؟!

أعلنت شركة "واتساب" الخميس عن طرح ميزة جديدة للمستخدمين ترتكز على استخدام حسابين في وقت واحد.

في السابق، كان على الأشخاص الحصول على هاتفين لاستخدام حسابين على واتساب. والآن، تتيح الشركة إمكانية استخدام هاتف واحد فقط للتبديل بين حسابين.

وكشفت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية: " التبديل مفيد بين الحسابات، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية. الآن لم يعد من الضروري تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين...".

ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات (settings)، ثم اختيار "إضافة حساب" (أو add account) لإضافة حساب ثانٍ.

أثناء إعداد الميزة الجديدة، ستحتاجون إلى هاتف ثان مزود ببطاقة SIM أو هاتف مزود بميزة فعلية أو eSIM لشرائح SIM المتعددة.

كما أضافت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من إدارة الإشعارات المنفصلة وإعدادات الخصوصية لكل حساب.

وحذر واتساب من الإصدارات المزيفة من التطبيق لمنع الاحتيال.