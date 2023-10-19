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"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها
علوم وتكنولوجيا
2023-10-19 | 11:26
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"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها
"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها
أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا الخميس أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا".
وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 بالمئة إلى 3,26 يورو حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.
وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69 بالمئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.
ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1,2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.
وقال بيكا لوندمارك إن "أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا".
وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون وشركة هواوي الصينية، انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بأرقام 2022.
وبلغت قيمة المبيعات 4,982 مليار يورو في الربع الثالث 2023.
وقال المسؤول نفسه "شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية".
مع ذلك، تتوقع نوكيا "تحسناً" في أنشطة شبكتها "في الفصل الرابع".
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