الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها

علوم وتكنولوجيا
2023-10-19 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;نوكيا&quot; تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها

"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها

 
أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا الخميس أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا".

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 بالمئة إلى 3,26 يورو حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69 بالمئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.

ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1,2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال بيكا لوندمارك إن "أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا".

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون وشركة هواوي الصينية، انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بأرقام 2022.

وبلغت قيمة المبيعات 4,982 مليار يورو في الربع الثالث 2023.

وقال المسؤول نفسه "شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية".

مع ذلك، تتوقع نوكيا "تحسناً" في أنشطة شبكتها "في الفصل الرابع".
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

إلغاء

وظيفة

تراجع

أرباحها

LBCI التالي
التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟
منصة "اكس" بدأت تعتمد الاشتراكات المدفوعة لقاء الميزات الأساسية في نيوزيلندا والفيليبين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-18

إخلاء مدرسة يهودية في وسط روما بسبب "تدريبات"

LBCI
أخبار دولية
2023-10-18

بايدن يبدي "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى" الأهلي في غزة

LBCI
منوعات
2023-10-17

مجموعة"رولز رويس" البريطانية تلغي ما يصل إلى 2500 وظيفة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-14

المقاومة الإسلامية تعلن استشهاد علي يوسف علاء الدين "جواد علي" من بلدة سحمر البقاعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:39

ازدياد عدد مشتركي نتفليكس بعد تشديد قيودها على تشارك الحسابات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:45

ميزة جديدة من واتساب ستسهل حياتكم... حسابان في هاتف واحد؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:19

"تلغرام" وسيلة تواصل مفضلة لدى طرفي النزاع بين إسرائيل وحماس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:32

التّحايل على الخوارزميات فيما ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة: حقيقة أم وهم؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل ستعمل القاهرة وعمان معاً على منع اي قرار بترحيل الفلسطينيين؟

LBCI
منوعات
10:27

خلطت المهدئات بالبرياني وبعد أن نام زوجها اقترفت جريمتها بمساعدة صديق طفولته... جريمة وحشية وهذه تفاصيلها!

LBCI
أخبار دولية
2023-09-19

قوات حفظ السلام الروسية تدعو لوقف النار في قره باغ وتعلن إجلاء مدنيين

LBCI
موضة وجمال
2023-10-12

"تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي"... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

للبنان قصة مع البلوكات التي جرى أو سيجري فيها التنقيب عن النفط والغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دوما أجمل البلدات حول العالم ١: ماضي وتاريخ دوما البترونية

LBCI
السياحة في لبنان
14:08

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تعلن فوز دوما كواحدة من أفضل القرى السياحية حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وحدها جنازات تشييع الضحايا لا تتوقف في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل ستعمل القاهرة وعمان معاً على منع اي قرار بترحيل الفلسطينيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مساعدات الى قطاع غزة .. قريبًا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

LBCI
خبر عاجل
10:54

كتائب القسام في لبنان اعلنت اطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي

LBCI
خبر عاجل
09:18

استهداف عامود اجهزة المراقبة والاتصالات التابع للجيش الاسرائيلي عند رأس الناقورة بالرصاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More