الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة تنبه من افتقار نماذج الذكاء الاصطناعي إلى "الشفافية"

علوم وتكنولوجيا
2023-10-20 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة تنبه من افتقار نماذج الذكاء الاصطناعي إلى &quot;الشفافية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراسة تنبه من افتقار نماذج الذكاء الاصطناعي إلى "الشفافية"

دراسة تنبه من افتقار نماذج الذكاء الاصطناعي إلى "الشفافية"

تفتقر نماذج الذكاء الاصطناعي التي تكاثرت منذ إطلاق "تشات جي بي تي" إلى الشفافية في تصميمها، ما يشكل خطراً على التطبيقات التي ترتكز إليها تقنياً، بحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ونُشِرَت نتائجها الأربعاء.

وبيّن مؤشر جديد وضعه وأجرى حسابات على أساسه باحثون في هذه الجامعة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن الأكثر شفافية بين النماذج العشرة التي أُخضِعَت للتقويم هو Llama 2 ("لاما 2")، وهو نظام ذكاء اصطناعي أطلقته مجموعة "ميتا" في تموز/يوليو الفائت ويمكن إعادة استخدامه

لكنّ هذا النموذج لا يوفّر في الواقع إلا 54 في المئة من الشفافية المطلوبة، وهي نسبة غير كافية مقارنة بما يجب أن يحققه لكي يكون شفافاً، وفقاً لمعدّي الدراسة.

أما "تشات جي بي تي-4"، وهو المنتَج الرئيسي لشركة "أوبن إيه آي" التي تنتج روبوت ""تشات جي بي تي" الشهير والممَوَّلَة من "مايكروسوفت"، فلا تتعدى درجة شفافيته 48 في المئة.

وحصلت على مراتب أدنى نماذج أخرى تلقى رواجاً، بينها "بالم-2" من "غوغل" و"كلود 2" من "انثروبيك" (الممولة من "أمازون").

وأوضح مدير الأبحاث في جامعة ستانفورد ريشي بوماساني في بيان إن درجة الشفافية المطلوب توافرها في ما يسمى "نماذج التأسيس" يجب أن تراوح بين 80 في المئة و100 في المئة".

وأوضح معدّو الدراسة أن الافتقار إلى الشفافية "يصعّب على الشركات معرفة ما إذا كان بإمكانها بناء تطبيقات بأمان تقوم على هذه النماذج، وعلى الأكاديميين الاعتماد على هذه النماذج في أبحاثهم".

ولاحظت الدراسة أن معظم الشركات لا تفصح عن مدى المحتوى المحميّ بحقوق المؤلف والمستخدم لتدريب نموذجها. كذلك لا تكشف الشركات عن استخدام العمالة البشرية لتصحيح بيانات التدريب، الأمر الذي قد يكون مشكلة كبيرة".

واسف بوماساني لكون "أي شركة لا تقدّم معلومات عن عدد المستخدمين الذين يعتمدون على نماذجها، ولا إحصاءات عن البلدان أو الأسواق التي تستخدمها".

وشرح معدّو الدراسة أن صنّاع السياسات والعاملين في الهيئات الناظمة يستطيعون استخدام مؤشر الشفافية هذا في المستقبل. وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وكندا عن رغبتهم في ظهور ذكاء اصطناعي أكثر شفافية.

ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز الفائت مخاطباً قادة الشركات العاملة في هذا القطاع أن "الذكاء الاصطناعي يمثل وعداً كبيراً وضخماً بفرص مذهلة، ولكنه يمثل أيضاً مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي".

وكان هذا الموضوع على رأس أولويات قمة مجموعة السبع في اليابان في شهر ايار، ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي في تشرين الثاني المقبل.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

افتقار

نماذج

الذكاء

الاصطناعي

"الشفافية"

ازدياد عدد مشتركي نتفليكس بعد تشديد قيودها على تشارك الحسابات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-05

"غوغل" تطلق هاتفاً جديداً معزّزاً بالذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28

وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي

LBCI
منوعات
2023-08-08

اكتشفت خيانة حبيبها لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي... "العبقرية" كشفت خطتها عبر تيكتوك بعد أن خدعت صديقه! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-28

دراسة... عقار "ميرك" المضاد لكوفيد يساهم في ظهور طفرات فيروسية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:39

ازدياد عدد مشتركي نتفليكس بعد تشديد قيودها على تشارك الحسابات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:26

"نوكيا" تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:45

ميزة جديدة من واتساب ستسهل حياتكم... حسابان في هاتف واحد؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:19

"تلغرام" وسيلة تواصل مفضلة لدى طرفي النزاع بين إسرائيل وحماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:39

اطلاق صاروخ موجه من الأراضي اللبنانية على مستعمرة المنارة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-10

"فتح" تدعو إلى تذليل العقبات لتثبيت الأمن والإستقرار في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!

LBCI
منوعات
03:40

بشرى سعيدة للبنانيين... موافقة فاتيكانية على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:44

إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
16:56

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:37

استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

للبنان قصة مع البلوكات التي جرى أو سيجري فيها التنقيب عن النفط والغاز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

دوما أجمل البلدات حول العالم ١: ماضي وتاريخ دوما البترونية

LBCI
السياحة في لبنان
14:08

الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تعلن فوز دوما كواحدة من أفضل القرى السياحية حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وحدها جنازات تشييع الضحايا لا تتوقف في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل ستعمل القاهرة وعمان معاً على منع اي قرار بترحيل الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:30

"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

LBCI
أخبار لبنان
02:15

انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل

LBCI
خبر عاجل
14:27

مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم

LBCI
أمن وقضاء
14:51

اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟

LBCI
خبر عاجل
16:15

حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
14:34

رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More