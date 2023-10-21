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تأثيرها على الصحّة صادم... خبيرة العواصف المغناطيسية تحذر من ظاهرة قد تضرب الأرض هذا الشهر!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-21 | 05:30
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تأثيرها على الصحّة صادم... خبيرة العواصف المغناطيسية تحذر من ظاهرة قد تضرب الأرض هذا الشهر!
تأثيرها على الصحّة صادم... خبيرة العواصف المغناطيسية تحذر من ظاهرة قد تضرب الأرض هذا الشهر!
حذرت خبيرة روسية من العواصف المغناطيسية التي تحدث على فترات متباعدة، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.
وأكدت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أن عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض في 18 تشرين الأول الجاري، وستعقبها قريبا عواصف أخرى، ما يعني أنه يجب علينا الانتباه لصحتنا.
كما أوضحت الخبيرة الروسية أنه "من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل"، مشيرةً إلى أن "البشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر".
وأضافت أنه "عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي".
يُذكر أن العلماء يحذرون من موجة كاملة من التأثيرات المغناطيسية في أكتوبر الجاري. وعلى وجه الخصوص، ستبلغ في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول قوة العاصفة المغناطيسية 5 درجات، ومن 29 إلى 30 تشرين الأول ستصل قوتها إلى 6 درجات. ويحدد الخبراء تلك العواصف المغناطيسية من خلال نشاط الشمس، الذي أصبح الآن مرتفعا جدا، وربما وصل الحد الأقصى للدورة الشمسية الحالية.
مصدر
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