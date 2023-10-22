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في هذا البلد... مدرسة مرموقة تعيّن روبوتاً مديراً لها!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-22 | 07:31
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في هذا البلد... مدرسة مرموقة تعيّن روبوتاً مديراً لها!
قامت إحدى المدارس الإعدادية في المملكة المتحدة بتعيين روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في مركز "مدير المدرسة".
وفي التفاصيل، تعاونت مدرسة كوتسمور، الواقعة في غرب ساسكس، مع أحد مطوري الذكاء الاصطناعي لتصميم الروبوت "أبيغيل بيلي"، بهدف مساعدة مدير المدرسة.
وقال توم روجرسون، مدير مدرسة كوتسمور، لصحيفة "التلغراف" البريطانية إنه يستخدم الروبوت لإعطائه النصائح بشأن قضايا تتراوح بين كيفية دعم زملائه الموظفين إلى مساعدة التلاميذ الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكتابة السياسات المدرسية.
وأوضح روجرسون أن هذه التقنية تعمل بطريقة مشابهة لـ ChatGPT، وهي خدمة الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بكتابة الأسئلة، ويتم الرد عليها بواسطة خوارزميات chatbot.
وتابع روجرسون إن الروبوت تم تطويره ليتمتع بثروة من المعرفة في التعلم الآلي والإدارة التعليمية، مع القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات، قائلاً: "هذا لا يعني عدم طلب المشورة من البشر. إنه أمر مطمئن للغاية عندما تعلم أنه ليس عليك الاتصال بأي شخص، أو إزعاج شخص ما، أو انتظار الرد من أحد".
وأضاف: "إن كونك قائدًا للمدرسة، أو مديرًا للمدرسة، هو عمل وحيد للغاية... ومجرد وجود شخص ما أو شيء ما يمكن أن يساعدك في هذا المكان الموحش هو أمر مطمئن للغاية".
والجدير بالذكر أن مدرسة كوتسمور البريطانية تتقاضى رسومًا تصل إلى 32 ألف جنيه إسترليني (حوالي 38 ألف دولار أميركي) سنويًا لطلاب المملكة المتحدة.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مدرسة إعدادية
المملكة المتحدة
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مدرسة كوتسمور.
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