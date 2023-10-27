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غوتيريش كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2023

علوم وتكنولوجيا
2023-10-27 | 08:20
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غوتيريش كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2023
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غوتيريش كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2023

غوتيريش كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2023

شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس لجنة خبراء مولجة تقديم توصيات بحلول نهاية السنة الجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، مبدياً خشيته من أن هذه التكنولوجيا التي توفّر "إمكانات مذهلة" قد تنطوي على "مخاطر" على الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ولاحظ غوتيريش في تصريح لوسائل الإعلام أن "العام الفائت شهد تقدماً كبيراً في قدرات الذكاء الاصطناعي وفي استخدامه، من خلال روبوتات الدردشة، واستنساخ الصوت، ومولّدات الصور، وتطبيقات الفيديو وغيرها الكثير".

ورأى أنّ "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسمح للبشرية في هذا الزمن الصعب أن تحقق تقدما كبيرا"، في مجالات عدة كالتعليم ومنع الأزمات ومكافحة التغيّر المناخي.

لكنّه شدّد على أن "كل ذلك يتوقف على الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وجعلها في متناول الجميع"، مشيرا إلى أن القدرات والمهارات في هذا المجال "تتركز اليوم في أيدي عدد قليل من البلدان والشركات".

وحذّر من أن "المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي تشمل مخاوف جدية تتعلق بالمعلومات المضللة، وبترسيخ التحيز والتمييز، وبالمراقبة وانتهاك الخصوصية، وبالاحتيال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وإذ فضّل الأمين العام "عدم الخوض في سيناريوهات مروعة"، قال إن "الواضح منذ الآن أن الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوّض الثقة في المؤسسات، ويُضعِف التماسك الاجتماعي، بل ويهدد الديموقراطية". وسبق لغوتيريش أن حذّر من استخدام هذه التقنيات في المجال الدفاعي ومن لجوء المنظمات الإرهابية إليها.

وفي هذا السياق، بادر غوتيريش الذي يدعو إلى استحداث كيان تابع للأمم المتحدة للمساعدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى تشكيل لجنة استشارية الخميس ترفع بحلول نهاية سنة 2023 توصيات أولية في ثلاثة مجالات هي الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وتقييم مخاطره وتحدياته، والفرص التي يوفرها لتسريع تَقَدُّم البشرية.

وأبرزَ أهمية أن تعمل اللجنة "بسرعة، لأن الوقت ليس لمصلحتنا".

وتضم اللجنة نحو 40 خبيراً في التكنولوجيا والقانون وحماية البيانات الشخصية، من الأوساط الأكاديمية والحكومات والقطاع الخاص.

ومن أبرز هؤلاء المبعوث الخاص أمانديب سينغ جيل، ونائب رئيس "غوغل-ألفابت" لشؤون الذكاء الاصطناعي جيمس مانييكا، والمديرة الفنية لشركة "أوبن إيه آي" الأميركية التي صممت "تشات جي بي تي" ميرا موراتي، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عمر سلطان العلماء.
 

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