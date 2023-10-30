الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة... قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر في التعاون بين الأفراد!

علوم وتكنولوجيا
2023-10-30 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة... قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر في التعاون بين الأفراد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراسة... قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر في التعاون بين الأفراد!

دراسة... قردة البابون تتمتع بقدرات شبيهة بالبشر في التعاون بين الأفراد!

تتمتع قردة البابون، مثل البشر، بقدرة على التعاون مع أي فرد آخر من نوعها من أجل الصالح العام، أو حتى معاقبته في حال لم تحصل على المعاملة المطلوبة منه، وفق ما خلصت دراسة نُشرت نتائجها الجمعة.

ويتناقش العلماء منذ فترة طويلة في ما إذا كانت الحيوانات غير البشر قادرة على هذا التفاعل المتبادل المعقد المعروف باسم "التعاون الاستراتيجي".

ومن الأمثلة على هذا التعاون لدى البشر، مساعدة طالب لزميله الذي تغيّب عن صفوف الدراسة، من طريق إعارته ملاحظاته في الحصة.

وقد يتوقع الطالب في هذه الحالة أن يرد زميله الجميل في المرة التالية، وإذا لم يفعل ذلك، سيبحث عن شخص آخر أكثر استعداداً لهذا التعاون الندّي.

ولمعرفة ما إذا كانت البابون، وهي قردة تتمتع بحس اجتماعي خاص، قادرة على هذا المستوى من التطور، أجرى الباحثون تجربة في مركز رئيسيات فرنسي.

وقد جرى تجميع ثمانية عشر من قردة البابون الغينية في أزواج، ووُضعت في مواجهة بعضها البعض، يفصل بينها حاجز شفاف، حتى تتمكن من مراقبة سلوك الشريك خلال التجربة.

كان لكل قرد بابون شاشة لمس خاصة به، كانت هذه الحيوانات قد اعتادت عليها من أبحاث سابقة في المركز.

ثم عُرضت على أحد قرود البابون صور عدة على شاشته التي تعمل باللمس. ومن شأن الضغط على صورة معينة أن يمنح القرد بضع حبات من القمح ليتلذذ بها بمفرده.

لكن الضغط على صورة أخرى من شأنه أن يمنح كلا القردين مكافأة لذيذة، وهو قرار يمكن أن يراه الشريك الموجود على الجانب الآخر من الشاشة.

وقد طُرد عشرة من قردة البابون بسرعة بسبب عدم استيعابها للمهمة المطلوبة منها.

بالنسبة للقردة الثمانية المتبقية، أجرى الباحثون ما يقرب من 250 ألف اختبار عبر عمليات اقتران عشوائي على مدى 95 يوماً.

وقال أنتوني فورمو، الخبير في علم نفس الحيوان والمعدّ الرئيسي للدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "ساينس أندفانسز" Science Advances، إنه في جميع التفاعلات تقريباً، اختارت قردة البابون "الصورة التي توفر مكافأة مشتركة" للحيوانين الشريكين.

وقال فورمو لوكالة فرانس برس إن قردة البابون اتخذت القرار "من منطلق المصلحة العامة".

ثم زاد الباحثون من صعوبة الاختبار، مع إعطاء قرود البابون خيارين: أحدهما يعطي مكافأة للقرد الموجود على الجانب الآخر من الشاشة، بينما لم يفعل الآخر شيئاً.

وأوضح فورمو أن القردة في هذه الحالة "لم تعد قادرة على مكافأة أنفسها، وأصبحت تالياً تراقب شريكها بدقة أكبر".

كانت قردة البابون التي قدمت المكافآت اللذيذة لشركائها أكثر عرضة لتلقي هذه المكافآت لاحقاً في المقابل.

ولكن إذا اتخذ قرد البابون خياراً "أنانياً" بعدم مكافأة شريكه، فسيعاقبه الشريك لاحقاً، ربما من خلال البحث عن قرد آخر على شاشة مختلفة.

وقال فورمو إن قردة البابون كانت تطبق العقاب في بعض الأحيان "كتذكير بسيط للسيطرة على الشريك من أجل تعزيز التعاون".

وأوضح فورمو "كان ذلك مذهلا!"، "فقد كيّفت (القردة) استراتيجيتها تبعاً للصعوبة والكلفة المترتبة عليها".

وأشار الباحثون إلى أن هذه القدرة على التعاون الاستراتيجي من المحتمل أن تكون موروثة من سلف مشترك لكل من البشر وقردة البابون قبل 30 مليون سنة على الأقل.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

البابون

تتمتع

بقدرات

شبيهة

بالبشر

التعاون

الأفراد!

LBCI التالي
ابتكار يتيح لمحبي الرسوم المتحركة اليابانية التحكم بـ"غرندايزر"
"إكس" تطلق اشتراكات شهرية بسعر يصل إلى 16 دولاراً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-31

عائلة حيّرت العلماء... يسير أفرادها على الأربعة أطراف والهياكل العظمية شبيهة للقردة! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-26

الحلبي مدد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية وأكد إستمرار الدراسة في سائر المناطق

LBCI
اقتصاد
2023-10-26

سلام يستعرض مع نقابات القطاعات الاقتصادية استراتيجيات التعاون وخطة الطوارئ

LBCI
أخبار دولية
2023-10-25

ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي: لضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:02

بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:50

علماء يطوّرون للمرة الأولى أجنة فئران في الفضاء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:43

ابتكار يتيح لمحبي الرسوم المتحركة اليابانية التحكم بـ"غرندايزر"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:58

"إكس" تطلق اشتراكات شهرية بسعر يصل إلى 16 دولاراً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:50

الكاميرات ترصد نظرات إعجاب كريستيانو رونالدو بنانسي عجرم (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:21

كركي : زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى

LBCI
منوعات
04:22

ترامب يسخر من بايدن ويقلّده في مشهد صادم! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-28

عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:31

العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا

LBCI
أخبار سياسية
16:19

باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:24

ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع

LBCI
أخبار دولية
14:23

القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..

LBCI
رياضة
14:21

الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
فنّ
13:56

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

LBCI
حال الطقس
00:32

طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
15:42

باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها

LBCI
آخر الأخبار
12:17

القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة

LBCI
خبر عاجل
04:11

أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More