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"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين

علوم وتكنولوجيا
2023-11-01 | 08:19
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&quot;لوحة التحدث&quot;... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين
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"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين

ُطلقت حُلّة جديدة من لوحة الويجا، المعروفة بالأنشطة الخارقة للطبيعة، مع انتقالها إلى عالم الإنترنت والذكاء الاصطناعي للاتصال بالأشخاص المتوفين.
 
وأصبح بإمكان أولئك الذين لديهم فضول للتواصل مع أجدادهم أو الأشخاص المقربين المتوفين التوجه إلى موقع "الويجا" الرسمي لطرح أسئلتهم الملحة.
 
وذكر الموقع الالكتروني التابع للعبة الشهيرة أن "اللوحة الافتراضية" متاحة فقط حتى 1 تشرين الثاني، أي اليوم الأربعاء.
 
وبحسب المعلومات، بدأت لعبة الويجا، المعروفة باسم لوحة التحدث أو لوحة الروح أو لوحة الساحرة، في البداية في القرن التاسع عشر.
 
ويُعتقد أنه تم استخدام اللوحة لأول مرة في عام 1886 في جامعة أوهايو من قبل الوسطاء الروحانيين، الذين زعموا أنهم كانوا قادرين على الاتصال بالموتى باستخدام اللوحة.
 
وأتاحت شركة Hasbro لأول مرة لوحة الويجا للمستهلكين في عام 1966.
 
وقد ساعدت ما يسمى بحركة "الهيبي"، مع التركيز على الحبّ والحريّة والديانات البديلة، على زيادة شعبيتها.
 
وتُستخدم نسخة القرن الحادي والعشرين من "لوحة التحدث" الشهيرة الذكاء الاصطناعي لتقديم الإجابات "الصحيحة"، على الرغم من أن تقييمات اللعبة كانت منقسمة بين مؤيدين ومعارضين حول هذه المسألة.
 

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لعبة التحدث

الويجا

أنشطة خارقة للطبيعة

التواصل

أقارب

متوفين

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لوحة الساحرة.

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