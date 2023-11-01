الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
29
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حب تحت ضوء القمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
29
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبت
علوم وتكنولوجيا
2023-11-01 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبت
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبت
أفادت دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التيبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، لكنها تعتمد حتى الآن إلى حد كبير على دول أخرى لإمدادات الليثيوم، المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.
ولخفض وارداتها، بدأت بكين في استغلال رواسب هائلة من المعدن على هضبة التيبت في جنوب غرب البلاد، حيث يتركز حوالى 85% من إجمالي احتياطيات الليثيوم في الصين.
لكن هذا "الاندفاع نحو الذهب الأبيض" يسبب أضرارا بيئية بسبب تقنيات استخراج ومعالجة المادة الخام "السريعة والرخيصة والملوثة"، بحسب تقرير صادر عن شبكة "Turquoise Roof" ("توركواز روف")، وهي شبكة من الباحثين التيبتيين.
استخدمت المجموعة بيانات من الأقمار الاصطناعية والمصادر العامة لرسم خريطة لتأثير تعدين الليثيوم في مناطق الزراعة التيبتية.
وقال التقرير إن شركات صناعة السيارات، مثل تيسلا برئاسة إيلون ماسك ومنافستها الصينية "بي واي دي" BYD، "تعتمد بشكل متزايد على تعدين الليثيوم في التيبت".
ويوجد نحو 3,6 مليون طن من الليثيوم في حقول في التيبت والمقاطعتين المجاورتين سيتشوان وتشينغهاي، وفق دراسات جيولوجية صينية.
لكن التقرير يقول إن التعدين يهدد بالتسبب في تلوث "مدمر" في المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير والمعرضة بشكل خاص لتغير المناخ.
وقد أدى تشغيل منجم في سيتشوان إلى نفوق آلاف الأسماك في نهر محلي وتدمير المروج المستخدمة لتربية الماشية.
ويأسف التقرير لأنّ "أهل التيبت ليس لهم أي رأي في هذا الاندفاع الأخير نحو الثروة".
وفي إحدى مناطق التيبت المتمتعة بالحكم الذاتي في مقاطعة سيتشوان، حصلت شركة البطاريات الصينية العملاقة "سي ايه تي ال" CATL على حقوق ملكية الأراضي التي تحتوي على الليثيوم. لكن السكان "لم يتم إبلاغهم بأن مراعيهم تباع"، بحسب التقرير.
ولطالما اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والحكومات الغربية الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب انتهاكات خطيرة في التيبت، وهو ما تنفيه بكين.
ويُنشر هذا التقرير في سياق تسعى فيه الصين إلى تعزيز إمداداتها من المعادن الأساسية في مواجهة الصعوبات التجارية مع المصدّرين الغربيين.
وفرضت بكين قيودا على صادرات الغرافيت المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن قيدت الولايات المتحدة بيع رقائق التكنولوجيا الفائقة للصين.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الصين
ليثيوم
"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:21
القواعد الأميركية في اليابان تشتري ثمار البحر المحلية بعد حظر الصين هذه الواردات
أخبار دولية
11:21
القواعد الأميركية في اليابان تشتري ثمار البحر المحلية بعد حظر الصين هذه الواردات
0
أخبار دولية
2023-10-30
موفد الصين إلى الشرق الأوسط يزور الأردن لبحث جهود "وقف الحرب" في غزة
أخبار دولية
2023-10-30
موفد الصين إلى الشرق الأوسط يزور الأردن لبحث جهود "وقف الحرب" في غزة
0
أخبار دولية
2023-10-29
وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"
أخبار دولية
2023-10-29
وزير الخارجية الصيني: الطريق إلى قمة بين بايدن وشي "مليئة بالعقبات"
0
أخبار دولية
2023-10-27
وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات الجمعة في البيت الأبيض
أخبار دولية
2023-10-27
وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات الجمعة في البيت الأبيض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
08:19
"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين
علوم وتكنولوجيا
08:19
"لوحة التحدث"... لعبة غريبة تتيح للأشخاص التواصل مع الأقارب المتوفين
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
"ميتا" تطرح اشتراكات مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
"ميتا" تطرح اشتراكات مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام... إليكم التفاصيل
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
علماء يطوّرون للمرة الأولى أجنة فئران في الفضاء
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30
علماء يطوّرون للمرة الأولى أجنة فئران في الفضاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-30
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
2023-10-30
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
0
منوعات
03:17
إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!
منوعات
03:17
إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!
0
أخبار دولية
07:52
وزارة الخارجية الاردنية: بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح
أخبار دولية
07:52
وزارة الخارجية الاردنية: بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح
0
منوعات
08:46
سرقة كتب نادرة روسية من القرن التاسع عشر في مكتبة بولندية
منوعات
08:46
سرقة كتب نادرة روسية من القرن التاسع عشر في مكتبة بولندية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:41
كلمة لبنان في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
أخبار لبنان
09:41
كلمة لبنان في الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة
0
أخبار دولية
09:33
الجيش الاسرائيلي نشر سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر
أخبار دولية
09:33
الجيش الاسرائيلي نشر سفنا عسكرية في منطقة البحر الأحمر
0
أمن وقضاء
09:13
كيف تبدو الاجواء على الحدود الجنوبية؟
أمن وقضاء
09:13
كيف تبدو الاجواء على الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:12
جلسة لمجلس الوزراء تطرقت الى حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان
0
أخبار دولية
07:38
https://portal.kwikmotion.com/VideoManager?id=L2FGzLbFUcpUSV6vxiVb6Qإيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
07:38
https://portal.kwikmotion.com/VideoManager?id=L2FGzLbFUcpUSV6vxiVb6Qإيران وتركيا تدعوان الى مؤتمر لتجنب اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس
0
أخبار دولية
06:17
نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"
أخبار دولية
06:17
نتانياهو يتعهد بتحقيق "النصر"
0
أخبار دولية
05:43
خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر
أخبار دولية
05:43
خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر
0
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
0
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
2
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
3
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
4
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
5
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
6
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
آخر الأخبار
15:56
مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة
7
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
8
آخر الأخبار
18:32
البنتاغون: أوستن حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة التقدم في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة
آخر الأخبار
18:32
البنتاغون: أوستن حث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على مواصلة التقدم في زيادة المساعدات للمدنيين في غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More