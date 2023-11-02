"فخر الصناعة الإماراتية"... نجل ملك البحرين يقوم بتجربة سيارة "ربدان": إليكم تفاصيلها! (فيديو)

نشرت صحيفة "الأيام" البحرينية مقطع فيديو ظهر فيه الشيخ خالد بن حمد، وهو نجل الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وهو يستقلّ سيارة "ربدان" الكهربائية.

وبحسب المعلومات، فإن "ربدان وان" أو Rabdan ONE أول سيارة دفع رباعي كهربائية صديقة للبيئة صُنعت في أبو ظبي، وتُعتبر من أحد مفخرة الصناعة الاماراتية.

وكانت شركة NWTN لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، ومقرها دبي، قد كشفت عن هذه السيارة في شهر نيسان الماضي الّتي تتمتع "بميزات ذكية وديناميكية مدعومة بتكنولوجيا تمديد المدى الرائدة في العالم".

كما تتميز السيارة الكهربائية بمجموعة الإضاءة على شكل جناح، وتصميم الجسم على طراز اليخت، والكابينة المحيطة.

أما بالنسبة لمقطع الفيديو فقد قام الشيخ خالد بن حمد بتجربة السيارة عالية الجودة والّتي تتجاوز سرعتها 200 كيلومتراً في الساعة، في طرقات مملكة البحرين للتأكيد على جودتها وتشجيع الصناعة العربية.