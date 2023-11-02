الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2023-11-02 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي

فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي

ستستضيف فرنسا الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي في باريس، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية الأربعاء، بعدما كانت المملكة المتحدة استقبلت الأسبوع الفائت هذه القمة التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها المرتبطة بهذا المجال.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في بيان إن "فرنسا تتشرف بحمل الشعلة البريطانية بتنظيم الدورة المقبلة من القمة".

وأكد وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان-نويل بارو أن "فرنسا رائدة أوروبياً في ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً ان "الحكومة تقف بجانب الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام لتشجيع الابتكار وتنظيم القطاع استناداً إلى الأخطار التي تحملها هذه النماذج".

وأشار بارو إلى أن فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من هذه القمة الدولية بنسخة حضورية في غضون عام. وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت عقد قمة افتراضية في شأن هذا الموضوع خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان قادة سياسيون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا العملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي اجتمعوا الأربعاء والخميس في بليتشلي بارك مانور، وهو مركز ذو رمزية كبيرة كان يُستخدم في فك شيفرات الحرب العالمية الثانية في وسط إنكلترا.

وفي غياب سياسات مشتركة، تريد المملكة المتحدة أن تكون قوة دافعة للتعاون الدولي حول هذا الموضوع الذي يهزّ العالم بأسره.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

فرنسا

ذكاء

اصطناعي

LBCI التالي
علماء يكشفون سرّ بناء "أبو الهول" في مصر... إليكم حقيقته!
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التيبت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:04

فرقة "بيتلز" تعود إلى الواجهة من خلال أغنية ساهم الذكاء الاصطناعي في إنجازها

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

التايمز: مسؤولون بالخارجية اقترحوا استبعاد نتنياهو من قمة الذكاء الاصطناعي في لندن بعد الهجوم البري على غزة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-30

بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-27

غوتيريش كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:45

إقبال متزايد على شراء السيارات الكهربائية في الاردن

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:10

باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:21

"فخر الصناعة الإماراتية"... نجل ملك البحرين يقوم بتجربة سيارة "ربدان": إليكم تفاصيلها! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:07

علماء يكشفون سرّ بناء "أبو الهول" في مصر... إليكم حقيقته!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-30

سيدة تقاضي أحد الفنادق العالمية... وجدت سائلاً منوياً في مشروبها!

LBCI
خبر عاجل
2023-10-07

نتنياهو: سننتقم منهم على اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل وسننتقم من كل المناطق التي تتواجد فيها حماس

LBCI
خبر عاجل
15:49

سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: الشيعة أهلنا ولا يمكن ان نتمنى الأذى لأي لبناني وموقفنا لا يتزحزح بالمطالبة بحصرية السلاح بيد الجيش وألا يكون هناك بندقية خارج اطار الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-31

شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:32

قصف إسرائيلي يطال منزلاً في الخيام (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

اشتباكات عنيفة بين الجيش الاسرائيلي وحماس على الجبهات الشمالية لغزة.. ماذا في آخر التطورات؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب

LBCI
أخبار لبنان
05:48

قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع

LBCI
أخبار لبنان
05:11

العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:02

الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟

LBCI
أخبار دولية
17:01

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
أخبار لبنان
15:58

سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
16:12

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني

LBCI
فنّ
05:28

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
خبر عاجل
11:28

المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة

LBCI
خبر عاجل
15:00

الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود

LBCI
خبر عاجل
09:53

اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي

LBCI
منوعات
16:34

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:23

الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More