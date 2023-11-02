دراسة صادمة... الذكاء الاصطناعي أفضل من الخزعة في تقييم بعض أنواع السرطان!

دراسة صادمة... الذكاء الاصطناعي أفضل من الخزعة في تقييم بعض أنواع السرطان!



يتمتع الذكاء الاصطناعي بدقة تبلغ ضعف دقة الخزعة في الحكم على مدى عدوانية بعض أنواع السرطان، وفقًا لبحث قد ينقذ حياة الآلاف من المرضى، بحسب الخبراء.



وفي التفاصيل، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة Royal Marsden NHS ومعهد أبحاث السرطان (ICR) أن خوارزمية الذكاء الاصطناعي كانت أفضل بكثير من الخزعة في التصنيف الصحيح لعدوانية الأورام اللحمية، وهو شكل نادر من السرطان يتطور في الأنسجة الضامة في الجسم، مثل الدهون والعضلات والأعصاب.



ومن خلال إعطاء الأطباء طريقة أكثر دقة لتصنيف الأورام، يأمل الباحثون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحسين النتائج للمرضى. ونظرًا لأن الأورام عالية الجودة يمكن أن تشير إلى مرض عدواني، فإن الأداة الجديدة يمكن أن تساعد في ضمان تحديد هؤلاء المرضى المعرضين للخطر بشكل أسرع وعلاجهم على الفور.



ويمكن تجنيب المرضى ذوي المخاطر المنخفضة العلاجات غير الضرورية وعمليات المسح والمتابعة وزيارات المستشفى. ويقول الباحثون إن الخوارزمية يمكن تطبيقها على أنواع أخرى من المرض في المستقبل، مما قد يفيد آلاف الأشخاص.



وقالت مسؤولة الدراسة، كريستينا ميسيو، استشارية الأشعة في رويال مارسدن وأستاذة التصوير لطب الأورام الشخصي في ICR:" نحن متحمسون بشكل لا يصدق لإمكانات هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشفاء للمرضى الذين يحصلون على نتائج أفضل من خلال التشخيص الأسرع والعلاج الشخصي الأكثر فعالية".



وأضافت: "بما أن المرضى الذين يعانون من ساركوما خلف الصفاق يتم فحصهم بشكل روتيني باستخدام التصوير المقطعي المحوسب، نأمل أن يتم استخدام هذه الأداة في نهاية المطاف عالميًا، مما يضمن أنه ليس فقط المراكز المتخصصة - التي ترى مرضى الساركوما كل يوم - يمكنها تحديد المرض وتصنيفه بشكل موثوق".



الجدير بالذكر أن مرض السرطان يقتل 10 ملايين شخص على مستوى العالم سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وبالنسبة لملايين المرضى الآخرين، يمكن إحباط المرض إذا تم اكتشافه على الفور والتعامل معه بسرعة.