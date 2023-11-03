الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يوتيوب سيحد من "التوصيات المتكررة" لمقاطع فيديو تضرّ بصحة المراهقين الذهنية
علوم وتكنولوجيا
2023-11-03 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
يوتيوب سيحد من "التوصيات المتكررة" لمقاطع فيديو تضرّ بصحة المراهقين الذهنية
يوتيوب سيحد من "التوصيات المتكررة" لمقاطع فيديو تضرّ بصحة المراهقين الذهنية
أعلن يوتيوب الخميس أنه سيحدّ من "التوصيات المتكررة" لمقاطع الفيديو التي قد تضرّ بصحة المراهقين الذهنية، في حين تخضع أساليب المنصات الرقمية لاستقطاب الشباب موضع متابعة حثيثة من قبل السلطات.
وأشار بيان للمنصة التابعة لـ"غوغل" إلى أنّ مقاطع الفيديو "التي تقارن الخصائص البدنية وتشير إلى أنّ بعضها هو الأفضل وأنّ مستويات معينة من اللياقة البدنية أو أوزان الجسم مثالية" لن يتم اقتراحها بصورة متكررة على المراهقين في الولايات المتحدة بداية، ثم في بلدان أخرى خلال العام المقبل.
وقال المسؤول في المنصة جيمس بيسر "إن المراهقين أكثر عرضة من البالغين لتكوين صور ذاتية سلبية عندما يرون رسائل متكررة تتمحور على المعايير المثالية في المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت".
وفي الأسبوع الفائت، رفعت أكثر من أربعين ولاية أميركية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا" متهمة تطبيقيها فيسبوك وانستغرام بإلحاق أضرار بـ"الصحة الذهنية والجسدية للشباب".
وأكد المدعون العامون أنّ الشركة العملاقة في وسائل التواصل الاجتماعي تستقطب الشباب من خلال وظائف تتسبب بإدمان على المتابعة، مع العلم أن محتوى هذه التطبيقات واستخدامها لفترة طويلة يلحق "ضرراً كبيراً" بصحتهم.
ووُجّهت اتهامات مماثلة إلى تطبيق تيك توك الذي حظره عدد كبير من المنظمات وولاية مونتانا لأسباب جيوسياسية وأخرى متعلقة بحماية الأطفال.
ويشير مركز "بيو" للأبحاث إلى أنّ 95% من الشباب الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً يستخدمون شبكة تواصل اجتماعي، فيما ثلثهم يستخدمها "بشكل شبه دائم".
وذكّر يوتيوب أيضاً بتدابير مُتّخذة أصلاً لحماية المراهقين، مثل إزالة المحتوى الذي يتضمن التحريض على الكراهية أو التحرش أو الاضطرابات المرتبطة بالأكل.
ويعتزم الموقع أيضاً زيادة وتيرة التذكيرات بأخذ فترات راحة أو الخلود للنوم لمستخدمي الإنترنت الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
يوتيوب
مراهقين
غوتيريش يدعو إلى استراتيجية "موحدة ومستدامة وعالمية" للذكاء الاصطناعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
11:35
عصابة تستخدم أشنع الطرق للترويج للمخدرات والقتل...ومصير أحد المراهقين كان مرعباً!
منوعات
11:35
عصابة تستخدم أشنع الطرق للترويج للمخدرات والقتل...ومصير أحد المراهقين كان مرعباً!
0
فنّ
2023-10-26
يوتيوبر وراء القضبان بسبب سبّ وقذف منى زكي!
فنّ
2023-10-26
يوتيوبر وراء القضبان بسبب سبّ وقذف منى زكي!
0
منوعات
2023-10-26
اليابانيون مستاؤون من تصرفات بعض نجوم اليوتيوب الأجانب... لهذا السبب!
منوعات
2023-10-26
اليابانيون مستاؤون من تصرفات بعض نجوم اليوتيوب الأجانب... لهذا السبب!
0
فنّ
2023-10-25
هل حُذفت مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغان عن يوتيوب؟
فنّ
2023-10-25
هل حُذفت مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغان عن يوتيوب؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:42
غوتيريش يدعو إلى استراتيجية "موحدة ومستدامة وعالمية" للذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
03:42
غوتيريش يدعو إلى استراتيجية "موحدة ومستدامة وعالمية" للذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
12:46
دراسة صادمة... الذكاء الاصطناعي أفضل من الخزعة في تقييم بعض أنواع السرطان!
علوم وتكنولوجيا
12:46
دراسة صادمة... الذكاء الاصطناعي أفضل من الخزعة في تقييم بعض أنواع السرطان!
0
علوم وتكنولوجيا
11:45
إقبال متزايد على شراء السيارات الكهربائية في الاردن
علوم وتكنولوجيا
11:45
إقبال متزايد على شراء السيارات الكهربائية في الاردن
0
علوم وتكنولوجيا
11:20
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
11:20
فرنسا ستستضيف الدورة المقبلة من القمة الدولية للذكاء الاصطناعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-23
الأبيض يوقف التعاقد مع مستشفى رحال لتسببه بمشاكل عدة مع مرضى غسيل الكلى
أخبار لبنان
2023-10-23
الأبيض يوقف التعاقد مع مستشفى رحال لتسببه بمشاكل عدة مع مرضى غسيل الكلى
0
صحة وتغذية
2023-11-01
لماذا قد يكون الاستحمام كثيرًا أمرًا سيئًا لصحتك؟
صحة وتغذية
2023-11-01
لماذا قد يكون الاستحمام كثيرًا أمرًا سيئًا لصحتك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
0
آخر الأخبار
2023-10-30
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لم أدن ولن أدين حماس فهي قسم من شعب فلسطين ولا أدين الشعب الفلسطيني وأي حركة في العالم لم تقتل مدنيين في الحرب؟
آخر الأخبار
2023-10-30
جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": لم أدن ولن أدين حماس فهي قسم من شعب فلسطين ولا أدين الشعب الفلسطيني وأي حركة في العالم لم تقتل مدنيين في الحرب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
0
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:42
قمة عربية طارئة في الرياض بشأن غزة... فما هو المنتظر منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
الى ماذا يرمي التصعيد الإسرائيلي اليومي في الضفة الغربية؟ وهل من ترانسفير نحو الاردن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المواجهات بين حماس وإسرائيل مستمرة... فماذا في آخر التطورات الميدانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مشاهد مؤلمة من يوميات قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
2
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
3
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
4
منوعات
09:29
سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)
منوعات
09:29
سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)
5
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
6
آخر الأخبار
16:01
جعجع لـ"سنة على الفراغ": "يا ريت السيد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها"
آخر الأخبار
16:01
جعجع لـ"سنة على الفراغ": "يا ريت السيد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها"
7
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
8
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More