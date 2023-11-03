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بحلول هذا العام... فيروسات قاتلة قد تقضي على عدد مرعب من الأشخاص!

بحلول هذا العام... فيروسات قاتلة قد تقضي على عدد مرعب من الأشخاص!







توصل عدد من الباحثين الأميركيين إلى أن فيروسات شبيهة لإيبولا وماربورغ من المتوقع أن تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص في عام 2050 مقارنة بعام 2020.



ووجد الباحثون أن "الأحداث غير المباشرة" لأربعة فيروسات، بما في ذلك فيروس نيباه والسارس، زادت بمعدل أسرع على مدار الستين عامًا الماضية.



ومن جهتها، قالت الدكتورة أماندا ميدوز، أنه "إذا استمرت معدلات الزيادة هذه، فإننا نتوقع أن تسبب مسببات الأمراض التي تم تحليلها أربعة أضعاف عدد الأحداث غير المباشرة"، مضيفةً إن "الحزمة النهائية من التدابير لدعم الوقاية والتأهب والقدرة على الصمود على مستوى العالم ليست واضحة بعد".



وأوضحت "ما هو واضح من الاتجاهات التاريخية هو أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة خطر كبير ومتزايد على الصحة العالمية."



ويعد فيروس إيبولا وماربورغ من الأمراض القاتلة التي يمكن أن تؤويها خفافيش الفاكهة والقردة.



وعادة ما توجد حالات تفشي المرض في البلدان الأفريقية، ولكنها شوهدت في أوروبا والولايات المتحدة.



ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Global Health، في معدلات الفيروسات الأربعة للتنبؤ بعدد الأحداث غير المباشرة التي ستحدث في المستقبل. مصدر