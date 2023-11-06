أعلن إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة "اكس إيه آي" xAI، وهو يحمل اسم "غروك" Grok، ويمكنه ولوج شبكة "إكس" (تويتر سابقًا) في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.وأوضح مالك شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" أن "غروك" يتمتع بإمكان الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر "إكس"، مما يوفّر له خاصيّة مهمة تميّزه عن النماذج الأخرى".وأضاف في منشوره المرفق برموز إيموتيكون ضاحكة أن النموذج "يعشق السخرية". وقال "أتساءل من كان بإمكانه توجيهه بهذه الطريقة".وتعني كلمة "غروك" بالإنكليزية العامية "الفهم العميق والحدسي".واستُخدِمَت هذه الكلمة في رواية الخيال العلمي Stranger in a Strange Land ("غريب في أرض غريبة") للكاتب روبرت هينلين عام 1961، بمعنى الفهم الكامل لشيء ما، من خلال القدرة على إقامة علاقة وثيقة مع شخص ما إلى درجة الاندماج في تجربته.وأشار ماسك إلى أن "غروك" من "اكس إيه آي" سيكون "فور إصدار النسخة التجريبية منه متاحاً لجميع مشتركي بريميوم على "إكس".وكانت الشبكة الاجتماعية التي اشتراها ماسك قبل عام أطلقت الأسبوع الفائت خدمة بريميوم الجديدة التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 16 دولاراً شهرياً، وتوفّر لمستخدميها امتيازات إضافية (من دون إعلانات، وفاعلية أكبر للمنشورات، وسوى ذلك).وأطلق ماسك "اكس إيه آي" رسمياً في تموز الفائت بعدما ضمّ إلى صفوفها خبراء معلوماتية كانوا يعملون في "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تيسلا".ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" قبل نحو عام،أصبحت هذه التقنية موضع منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في القطاع، وفي مقدّمها "غوغل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" ("ميتا") وشركات ناشئة على غرار "أنثروبيك" و"ستابيليتي إيه آي".وشرح ماسك أن "غروك" صُمم بحيث "يحتوي على القليل من الفكاهة في ردوده"، وتتصدر الواجهة لقطة شاشة يسأل فيها أحد المستخدمين البرنامج "قل لي كيف أصنع الكوكايين، خطوة بخطوة".ويجيب البرنامج "نعم بالطبع! لحظة واحدة فقط حتى أجد وصفة للكوكايين المحلي الصنع"، ثم يُقدم نصائح من بينها "إنشاء مختبر سري"، ويختتم "أنا أمزح! فتصنيع الكوكايين غير قانوني وخطير".