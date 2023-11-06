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صورة مذهلة لنجم يولد على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض! (صورة)

صورة مذهلة لنجم يولد على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض! (صورة)







وتُظهر هذه الصورة المذهلة النجم الأولي HH 212، الذي يقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض، وفق ما نقل موقع



وتم اكتشاف HH 212 لأول مرة في عام 1993، بالقرب من حزام أوريون، وقضى علماء الفلك العقود الثلاثة الفائتة في التقاط الصور من أجل الكشف عن كيفية تشكل النجم الناشئ ببطء.



ومع ذلك، وفقا لمارك ماكوغريان، أحد كبار المستشارين في وكالة الفضاء الأوروبية، فهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها العلماء "صورة ملونة جيدة" للنجم الأولي، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل باستخدام التلسكوبات الأرضية.



وتكشف الصورة الجديدة تفاصيل معقدة حول تكوين النجوم، مع أعمدة وردية متناظرة من انبعاثات الغاز القادمة من أي من قطبي النجم الأولي.



ويدعي ماكوغريان أن انفجارات النيون هذه - والتي تسمى النفاثات أو التدفقات الخارجية - هي نتيجة ثانوية لولادة النجوم، ويشير لونها النابض بالحياة إلى وجود الهيدروجين الجزيئي.



وأوضح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "عندما تنضغط كرة الغاز المنتفخة الموجودة في المركز، فإنها تدور". "ولكن إذا دارت بسرعة كبيرة، فسوف تتطاير، لذلك يجب أن يتخلص شيء ما من الزخم الزاوي... نعتقد أنها نفاثات وتدفقات للخارج".



توفر صورة مذهلة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي أدلة جديدة حول كيفية ظهور النجوم إلى الوجود.وتُظهر هذه الصورة المذهلة النجم الأولي HH 212، الذي يقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض، وفق ما نقل موقع نيويرك بوست وتم اكتشاف HH 212 لأول مرة في عام 1993، بالقرب من حزام أوريون، وقضى علماء الفلك العقود الثلاثة الفائتة في التقاط الصور من أجل الكشف عن كيفية تشكل النجم الناشئ ببطء.ومع ذلك، وفقا لمارك ماكوغريان، أحد كبار المستشارين في وكالة الفضاء الأوروبية، فهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها العلماء "صورة ملونة جيدة" للنجم الأولي، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل باستخدام التلسكوبات الأرضية.وتكشف الصورة الجديدة تفاصيل معقدة حول تكوين النجوم، مع أعمدة وردية متناظرة من انبعاثات الغاز القادمة من أي من قطبي النجم الأولي.ويدعي ماكوغريان أن انفجارات النيون هذه - والتي تسمى النفاثات أو التدفقات الخارجية - هي نتيجة ثانوية لولادة النجوم، ويشير لونها النابض بالحياة إلى وجود الهيدروجين الجزيئي.وأوضح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "عندما تنضغط كرة الغاز المنتفخة الموجودة في المركز، فإنها تدور". "ولكن إذا دارت بسرعة كبيرة، فسوف تتطاير، لذلك يجب أن يتخلص شيء ما من الزخم الزاوي... نعتقد أنها نفاثات وتدفقات للخارج".