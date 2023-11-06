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بريطانيا ترخص لأول رحلة عبر الأطلسي بواسطة طائرة تعمل بوقود "مستدام"

علوم وتكنولوجيا
2023-11-06 | 10:25
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بريطانيا ترخص لأول رحلة عبر الأطلسي بواسطة طائرة تعمل بوقود "مستدام"

بريطانيا ترخص لأول رحلة عبر الأطلسي بواسطة طائرة تعمل بوقود "مستدام"

منحت هيئة الطيران البريطانية ترخيصا لأول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي لطائرة تعمل بوقود مستدام مستخلص من مواد طبيعية، انطلاقاً من لندن في 28 تشرين الثاني، بحسب ما أعلنت في بيان.

وقالت الهيئة إنها منحت شركة الطيران البريطانية فيرجين أتلانتك "ترخيصا للقيام بأول رحلة عبر الأطلسي في العالم، تستعمل وقود طيران مستدام 100 بالمئة".

ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام انطلاقا من زيوت مستعملة، بقايا خشب أو من الطحالب، ويستعمل حاليا كإضافة للكيروزين بنسبة تصل حتى 50 بالمئة.

وهو من أهم الركائز المعول عليها للانتقال نحو طاقات نظيفة في قطاع الطيران خلال العقود المقبلة، لكن وتيرة إنتاجه لا تزال متذبذبة وكلفته مرتفعة.

وتعتزم فيرجين أتلانتك إجراء الرحلة في 28 تشرين الثاني من مطار هيثرو بلندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيوريوك بواسطة طائرة بوينغ 787 مجهزة بمحركات من صنع شركة رولز رويس، تعمل فقط بالوقود المستدام.

لكن يلزمها أيضا الحصول على تراخيص من هيئات الطيران في الولايات المتحدة وإيرلندا وكندا باعتبار أن الرحلة تعبر أجواء هذه البلدان.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في كانون الأول أنها تدعم هذا المشروع بمبلغ "يصل حتى مليون جنيه". وتشرف على تنفيذه شركة فيرجين أتلانتك بتعاون مع مصنع الطائرات الأميركي بوينغ، ومصنع المحركات رولز رويس، وكذلك عملاق المحروقات بريتش بتروليوم.

وأوضحت هيئة الطيران البريطانية أنها رخصت للرحلة المرتقبة بعد "إجراء اختبارات تقنية"، شملت تجارب على الأرض لمحرك من صنع رولز رويس.
 

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