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"حلقات" كوكب زحل سوف تختفي قريباً...ما هو التحول الكبير الذي سيطرأ عليه؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-07 | 09:51
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"حلقات" كوكب زحل سوف تختفي قريباً...ما هو التحول الكبير الذي سيطرأ عليه؟
"حلقات" كوكب زحل سوف تختفي قريباً...ما هو التحول الكبير الذي سيطرأ عليه؟
أكدت وكالة ناسا أن حلقات كوكب زحل ستصبح غير مرئية من الأرض خلال عامين فقط، أي مع حلول عام 2025، وفقاً لموقع
"ميرور"
.
وقال علماء من وكالة الفضاء الأميركية إن الحلقات الضخمة التي يبلغ عرضها 175 ألف ميل، ستختفي عن الرؤية بفضل حدث "الاعتدال".
وعلى الرغم من امتدادها الهائل، يبلغ سمك حلقات زحل أكثر من نصف ميل، مما يعني أننا لا نستطيع رؤيتها عندما يميل الكوكب في محاذاته مع الأرض.
ويمتلك زحل سبع حلقات مميزة، تتكون من الجليد والحطام الصخري والغبار، ولا يمكن رؤيتها من الأرض إلا لبضع سنوات قبل أن تختفي من المنظور.
ولحسن الحظ، ستميل الحلقات نحو الأرض في المرحلة التالية من مدار زحل الذي يبلغ 29 عامًا، مما يجعلها مرئية مرة أخرى. ولكن حلقات زحل، التي يُعتقد أنها تشكلت في الوقت الذي كانت فيه الديناصورات على الأرض، قد تختفي إلى الأبد خلال حوالي 300 مليون سنة بفضل عملية التآكل.
وقال الدكتور جيمس أودونوغو، عالم سابق في وكالة ناسا: "مازلنا نحاول معرفة مدى سرعة تآكلها بالضبط. وحاليًا، تشير الأبحاث إلى أن الحلقات لن تكون سوى جزء من زحل لبضع مئات الملايين من السنين الأخرى. قد يبدو الأمر وكأنه وقت طويل، ولكن في تاريخ الكون يعد هذا موتًا سريعًا نسبيًا".
وتابع: "قد نكون محظوظين للغاية لوجودنا في وقت توجد فيه الحلقات".
ويُذكر أن زحل هو كوكب غازي عملاق مثل كوكب المشتري، وهو سادس أبعد كوكب عن الشمس في نظامنا الشمسي. اذ يبعد عن الشمس حوالي 886 مليون ميل، وعن الأرض حوالي 793 مليون ميل. كما أنه أكبر بحوالي تسع مرات ونصف من الأرض.
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