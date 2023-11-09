اختفاء أحد أقطاب التكنولوجيا في الصين... ما السبب؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس إحدى أبرز منصات البث المباشر في الصين، وخصوصا ألعاب الفيديو، اختفى بعد فتح تحقيق في نشر محتوى غير قانوني على الموقع.

لم يظهر شين شاوجي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة "دويو"، علنا منذ تشرين الأول، ويعتقد خبراء في القطاع أن اختفاءه مرتبط بشكوك حول مقامرة غير قانونية تتم عبر المنصة، وفق ما ذكرت الاثنين صحيفة "ذا بايبر" الحكومية، ومقرها في شنغهاي.

و"دويو" التي تساهم فيها شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تنسنت"، مدرجة في الولايات المتحدة برأسمال قدره 268 مليون دولار.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الثلاثاء عما إذا كان مكان شين معروفا، لم يدل ممثل الشركة بأي معلومات، مشيراً إلى أن "الأنشطة التجارية لشركة دويو مستمرة بشكل طبيعي".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي يفيد باحتمال توقيف شين، ولكن حالات اختفاء لكبار المسؤولين في الصين تعقبها في كثير من الأحيان إعلانات تشير إلى أنهم قيد التحقيق.