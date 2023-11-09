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تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09 | 07:06
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تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا الخميس أن رحلته حول القمر المقررة عام 2023 على متن صاروخ "ستارشيب" الذي طورته "سبايس إكس"، أرجئت إلى العام المقبل على أقرب تقدير.
وكتب مايزاوا على حسابه على منصة إكس "لقد خططنا لمهمتنا المدارية + ديرمون+ في عام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل".
وأضاف "لسنا متأكدين من موعد الرحلة ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية".
ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها عام 2018، عبر صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبايس إكس"، وهو الأكبر على الإطلاق.
ويأتي هذا التأجيل "بسبب تطورات جارية حالياً"، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة.
وفي 20 نيسان، تعمدت فرق "سبايس إكس" تفجير الصاروخ في سماء ولاية تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاعه بصورة خاطئة بسبب عطل في المحرك.
وتسببت كرة النار في سحابة من الغبار فوق إحدى المناطق.
وتابع البيان "الرحلة الأولى لهذه المركبة في نيسان قدّمت لنا الكثير من العبر التي تساهم بشكل مباشر في زيادة احتمال نجاح رحلات ستارشيب المستقبلية".
وقد تحصل الرحلة التجريبية الثانية لمركبة "ستارشيب" في منتصف تشرين الثاني، إذا ما صدرت التراخيص اللازمة لهذه الغاية، بحسب موقع شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك.
واشترى مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ، ثم نظم عملية اختيار لمجموعة فنانين لمرافقته.
وبعدما استجاب نحو مليون شخص لهذه الدعوة، أعلن الياباني في كانون الأول 2022 أسماء ثمانية أشخاص اختيروا لمرافقنه في الرحلة، هم منسق الأغاني والمنتج الأميركي ستيف أوكي، و"اليوتيوبر" تيم دود، والفنان ييمي اي دي، والمصوران ريانون آدم وكريم إيليا والمخرج بريندان هول والممثل ديف جوشي وفنان البوب الكوري توب.
ويُتوقع أن تستمر الرحلة حول القمر للأرض لمدة 6 أيام على الأقل، بحسب معلومات نشرها موقع "ديرمون".
وسبق أن أجرى مايزاوا، مؤسس أحد أكبر مواقع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في اليابان، رحلة فضائية في عام 2021، انضم خلالها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز الروسي.
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