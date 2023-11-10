الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم إرسال رواد فضاء إلى محطة "ستارلاب" الخاصة
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم إرسال رواد فضاء إلى محطة "ستارلاب" الخاصة
وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم إرسال رواد فضاء إلى محطة "ستارلاب" الخاصة
توصلت وكالة الفضاء الأوروبية إلى اتفاق مع شركتي "إيرباص" و"فوياجر سبايس" اللتين تعملان على بناء وتشغيل محطة الفضاء الخاصة "ستارلاب"، ما يمهد الطريق أمام نقل رواد أوروبيين إلى الفضاء بمجرد خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة.
وقالت الوكالة في بيان نُشر الخميس "تعكس هذه الاتفاقية طموح وكالة الفضاء الأوروبية للسماح بانتقال سلس لمحطة الفضاء الدولية نحو التشغيل المستدام للبنية التحتية البشرية والروبوتية في مدار أرضي منخفض بعد عام 2030، بما في ذلك من خلال الخدمات التجارية".
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث بمناسبة القمة الفضائية التي نظمتها وكالة الفضاء الأوروبية الاثنين في إشبيلية.
ويتيح هذا التعاون "دخول وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء فيها إلى ستارلاب للقيام بمهام رواد الفضاء والأنشطة البحثية المستدامة الطويلة المدى"، وإجراء مساهمات في المشاريع البحثية، لا سيما في علوم الحياة والروبوتات، فضلاً عن إنشاء "نظام بيئي كامل" يضمن أن المحطة يمكن أن تستوعب مركبة مأهولة أو مركبة شحن مستقبلية من تطوير وكالة الفضاء الأوروبية، وفق ما ورد في بيان لشركة "إيرباص".
ويُتوقع وضع محطة ستارلاب في المدار في عملية إطلاق واحدة بحلول عام 2028، وسيكون قطرها 8 أمتار، أي ضعف قطر محطة الفضاء الدولية تقريباً، ونصف حجمه.
وحصلت شركة "فوياجر سبايس" الأميركية على 160 مليون دولار من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لتطوير المحطة.
وفي آب، أنشأت "فوياجر سبايس" مشروعاً مشتركاً مع "إيرباص" يحمل اسم "ستارلاب سبايس" لبناء المحطة وتشغيلها.
وأقر رئيس شركة إيرباص مايكل شويلهورن حينها أن مشاركة إيرباص، وبالتالي ضمان المشاركة الأوروبية في هذا المشروع، تهدف بشكل خاص إلى "جذب وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء" كعملاء في المستقبل.
وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أبرمت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقية مماثلة مع شركة "أكسيوم سبايس"، التي تعمل أيضاً على تطوير محطة بدعم من وكالة ناسا ومشاركة صناعية من شركة "تاليس ألينيا سبايس" الفرنسية الإيطالية.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الفضاء
الأوروبية
تعتزم
إرسال
"ستارلاب"
الخاصة
التالي
يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!
وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
05:10
وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"
علوم وتكنولوجيا
05:10
وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-04
سلطان النيادي برسالة "وداعية"من الفضاء: لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-04
سلطان النيادي برسالة "وداعية"من الفضاء: لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء (صور)
0
منوعات
2023-08-26
بيروت من الفضاء بعدسة سلطان النيادي... "المدينة التي تتنفس فنًّا وتراثًا وثقافة" (صور)
منوعات
2023-08-26
بيروت من الفضاء بعدسة سلطان النيادي... "المدينة التي تتنفس فنًّا وتراثًا وثقافة" (صور)
0
آخر الأخبار
2023-11-02
رئيس الأركان الإسرائيلي: إسرائيل تعتزم تسليم الوقود تحت رقابة إلى مستشفيات غزة لضمان عدم وصوله لحركة "حماس"
آخر الأخبار
2023-11-02
رئيس الأركان الإسرائيلي: إسرائيل تعتزم تسليم الوقود تحت رقابة إلى مستشفيات غزة لضمان عدم وصوله لحركة "حماس"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:19
يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!
علوم وتكنولوجيا
06:19
يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!
0
علوم وتكنولوجيا
05:10
وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"
علوم وتكنولوجيا
05:10
وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
اختفاء أحد أقطاب التكنولوجيا في الصين... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
اختفاء أحد أقطاب التكنولوجيا في الصين... ما السبب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
0
آخر الأخبار
2023-11-09
"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
آخر الأخبار
2023-11-09
"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
0
فنّ
2023-10-30
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
فنّ
2023-10-30
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
0
فنّ
04:09
بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!
فنّ
04:09
بعد معركة طويلة مع السرطان... وفاة نجم X Factor الأسترالي عن عمر يناهز 35 عامًا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:23
السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا كبيرا
تقارير نشرة الاخبار
08:23
السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا كبيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل
تقارير نشرة الاخبار
08:18
قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
حزب الله ينعى سبعة من مقاتليه
تقارير نشرة الاخبار
08:14
حزب الله ينعى سبعة من مقاتليه
0
أخبار دولية
06:17
ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين
أخبار دولية
06:17
ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين
0
أخبار دولية
00:50
نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة
أخبار دولية
00:50
نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة
0
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
0
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
2
اقتصاد
02:10
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
4
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
5
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
6
منوعات
09:44
طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
09:44
طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)
7
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
8
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
خبر عاجل
08:04
مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More