وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"

توفي عن 95 عاماً رائد الفضاء فرانك بورمان، قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة التي تم خلالها الدوران حول القمر للمرة الأولى على الإطلاق، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس.وقال رئيس ناسا بيل نيلسون، في بيان، إنّ "بورمان كان بطلاً أميركياً".وأشارت ناسا إلى أنّ الرائد في الاستكشافات الفضائية توفي الثلاثاء في مونتانا.بدأ بورمان الذي كان مولعا بالطيران، حياته المهنية كضابط في القوات الجوية الأميركية.وأوضح نيلسون أنّ "خبرة بورمان الاستثنائية دفعت ناسا لاختياره ضمن ثاني مجموعة من رواد الفضاء لديها".في العام 1965، أُرسل إلى الفضاء للمرة الأولى ضمن مهمة "جيميناي 7" التي استمرت 14 يوماً.وانطلقت مهمة "أبولو 8" في كانون الأول 1968 وكان على متنها فرانك بورمان ورائدا فضاء آخران هما جيمس لوفيل ووليام أندرس.وتم خلال هذه المهمة التقاط صورة "شروق الأرض" الشهيرة .وقال نيلسون "إن ما أنجزه بورمان لصالح ناسا وبلدنا سيلهم بلا شك جيل أرتميس للوصول إلى عوالم كونية جديدة".وتعتزم ناسا العودة إلى القمر مع برنامج "أرتميس". ومن المقرر أن تنطلق مهمة "أرتميس 2" في نهاية العام 2024 وستكون مأهولة وتدور حول القمر، لتكون تالياً مشابهة لـ"أبولو 8".وترغب ناسا هذه المرة في إقامة وجود بشري دائم على القمر، استعداداً لمهمات نحو المريخ.