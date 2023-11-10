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يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-10 | 06:19
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يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!
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يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!

يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!

أناستازيا سين، 48 عامًا، من تيهاتشابي، كاليفورنيا، تحمل الآن الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس للمرأة التي لديها أكثر الغرسات التكنولوجية في جسدها.

وتقول موسوعة غينيس إن سين لديها 52 زرعة، بما في ذلك أكبر مغناطيس يتم زرعه داخل الإنسان على الإطلاق، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

كما أنها تفتخر بزراعة مغناطيسية في زنة أذنها تصدر صوتًا. يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها باستخدام سلك نحاسي أو جهاز استقبال يعمل بتقنية البلوتوث، كما أنها تتمتع بمجموعة من القدرات الخاصة الأخرى.

وقالت لموسوعة غينيس عن قوتها المغناطيسية: "إن العثور على قرط مفقود لشخص ما أصبح مفيدًا جدًا أيضًا على مر السنين".

ويمكنها فتح الأقفال، وكذلك تشغيل أجهزة الكمبيوتر، لأن ما يقرب من نصف غرساتها عبارة عن شرائح دقيقة.

سين، التي تنحدر من تورونتو، أعجبت في البداية بفكرة القدرة على برمجة الرقائق المزروعة بهاتفها، ونسبت الفضل إلى ابنتها في إلهامها.

إن غرسات سين في يدها اليسرى تمنحها نوعًا من الحاسة السادسة.

وقالت: "يمكنني أن أخبرك إذا كان الميكروويف الخاص بك يسرب الكثير من الإشعاع. "

يمكنها أيضًا تحديد ما إذا كان صندوق الطاقة يحصل على طاقة كافية، كما تشعر بالأسلاك الحية خلف الجدار.

ويمكن لغرساتها أيضًا إجراء مكالمات هاتفية.

وأشارت إلى أن "الذي في معصمي الأيسر يتصل بهاتف ابنتي والذي في معصمي الأيمن يتصل بهاتف زوجي"

إنها تكرم زوجها الراحل بشريحة دقيقة فوق قلبها.

وقالت سين لموسوعة غينيس: "الشريحة الموجودة فوق قلبي عند مسحها ضوئيًا ستلعب موسيقى حفل زفافنا".
 
 

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