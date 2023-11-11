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بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11 | 04:00
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بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
ولد قرد "كيميرا" في الصين بعد أول اختراق لعلم الخلايا الجذعية في العالم، بعد عملية حقن ناجحة.
وفي مشهد غريب، ظهر الحيوان في الصور مع عيون متوهجة وأطراف أصابع صفراء وخضراء، حيث تمت زراعة هذه الأجزاء من الخلايا الجذعية الفلورية.
ويمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى إنشاء حيوانات ذات سمات محددة تشبه الإنسان.
وكان العلماء في "الأكاديمية الصينية للعلوم" قد أخذوا خلايا جذعية من جنين لقرد "المكاك" عمره أسبوع، وقاموا بتعزيزها في المختبر لضمان قدرتها على التحول إلى أي خلية في الجسم.
وضرورة هذه الخلايا الجذعية الجنينية المتعددة القدرات، أنها كالقماش الفارغ، وقادرة على أن تصبح أي شيء يحتاجه الجسم.
ثم تم ربط علامة خضراء متوهجة بهذه الخلايا قبل حقنها في جنين عمره خمسة أيام من قرد آخر من ذات الفصيلة. ومن إجمالي 12 حالة حمل، كان هناك ستة ولادات حية.
وكان أحد القرود الذكور الذين ولدوا في تجربة دمج الخلايا هو كائن "كيميرا" حقيقي. وكان حوالي ثلثي جسمه مصنوعاً من الخلايا الجذعية المتبرع بها ذات اللون الأخضر الفاتح.
المصدر
.
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