الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Reel Rock
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة

علوم وتكنولوجيا
2023-11-11 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة

تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة

تُرسَل للمرة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية "عُضيّات أدمغة"، وهي نوع من الصور الرمزية لأدمغة، مستمدة من خلايا بشرية، بهدف استكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة وتكوين فهم أفضل لبعض الأمراض المرتبطة بها.

ومن المقرر أن تنطلق تجربة "الشيخوخة الدماغية"، التي أعدها علماء من معهد باستور وشركة "سوب بيوتيك" مع المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء الجمعة في كبسولة "دراغون"، يحملها صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا.

وسيتلقى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية الموجودة في المدار على بعد 400 كيلومتر من الأرض، العشرات من عضيات الأدمغة، وهي هياكل خلوية صغيرة مزروعة في المختبر وتسمى أيضًا "الأدمغة الصغيرة".

وهذه الخلايا مأخوذة من البشر وأعيدت برمجتها إلى نوع معين من الخلايا الجذعية لإعادة تكوين الخلايا العصبية. ومنذ بدء الأبحاث عام 2020، أنتجت آلاف الأعضاء الصغيرة مخبريا، لتشكّل تجسيدات رمزية للدماغ والبنكرياس والمثانة... وتتميز بكونها ثلاثية الأبعاد، وبالتالي فهي قريبة من عضو بشري نامٍ.

وقالت رئيسة مختبر الآليات الجزيئية للشيخوخة المرضية في معهد باستور ميريا ريتشيتي لوكالة فرانس برس أن الأدمغة الصغيرة تتيح دراسة عملية الشيخوخة على المستوى الجزيئي والخلوي "بقدر ما يشاء" الباحثون، وهو أمر غير ممكن على الأفراد الأحياء "ما لم يتم إجراء خزعة".

وأوضحت أن لإرسالها إلى المدار منفعة من شقين: أولهما مراقبة تأثيرات الجاذبية الصغرى والتعرض لفترات طويلة للإشعاع الكوني على "شيخوخة خلايا الدماغ وإجهادها"، وهو جانب يشكّل تحدياً كبيراً لصحة رواد الفضاء وخصوصاً في الرحلات الجوية المأهولة البعيدة والطويلة الأجل.

أما الهدف الآخر فهو تكوين فهم أفضل لبعض الأمراض الوراثية التي تسبب الشيخوخة المبكرة لدى الأطفال. ولهذا الغرض، ستتم زراعة عضيّات الأدمغة التي تم تطويرها من خلايا المرضى الصغار الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة في محطة الفضاء الدولية.

وشرح الباحث في معهد "سوب بيوتيك" بيار أنطوان فينيورون أن "الجاذبية على الأرض يمكن أن تخفي بعض الظواهر البيولوجية". ورأى أن التحرر من الجاذبية يمكن أن "يسلط الضوء على آثار مرض شيخوخة من غير الممكن رؤيته في ظروف التجارب على الأرض".

وستبقى العقول الصغيرة  السليمة والمريضة  لمدة 33 يوماً في محطة الفضاء الدولية حيث سيكون رواد الفضاء مسؤولين عن مراقبة ظروف زرعها. ولدى إعادتها من الفضاء، ستُقارن بأدمغة مزروعة في مختبرات الأرض.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تجارب

فضاء

وزن

شيخوخة

بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10

وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم إرسال رواد فضاء إلى محطة "ستارلاب" الخاصة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10

وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"

LBCI
منوعات
2023-11-09

هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)

LBCI
فنّ
2023-11-08

شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب مجدداً... هل فقدت الكثير من وزنها؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:00

بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10

يمكنها أن تسمع ما بداخل رأسها والاتصال بابنتها من معصمها.... صاحبة أكبر عدد غرسات بجسمها بالعالم تكشف حقائق صادمة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10

وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم إرسال رواد فضاء إلى محطة "ستارلاب" الخاصة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-10

وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:56

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!

LBCI
خبر عاجل
06:34

ولي العهد السعودي: يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

LBCI
آخر الأخبار
05:21

المقاومة الاسلامية: استهداف موقع ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة

LBCI
فنّ
05:08

التعليق الوحيد لفضل شاكر حول أحداث غزة.. ماذا قال عن ابطال فلسطين؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:00

ما الذي يؤخر صفقة جزئية لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:54

إعلان هدنة يومية في غزة... إسرائيل حددت معناها

LBCI
أخبار دولية
13:50

المتحدثة الإعلامية بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني تتحدث للـLBCI عن أوضاع النازحين والمستشفيات في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:46

كم هو عدد النازحين الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف يتأقلم الجنوبيون مع حياة المدينة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الجنوب لكل لبنان: باقون نبني ونعمل ونستثمر…

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عن القمّة العربية؟

LBCI
رياضة
13:30

النجم اليوناني يانس يسجل ٥٤ نقطة امام البايسرز ويوكيتش يتفوق على ثلاثيات القناص ستيف كيري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
23:56

الأنظار مشدودة نحو خطاب نصرالله اليوم... وهذا ما كشفته مصادر "الحزب" (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
02:10

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان

LBCI
امن وقضاء
12:51

توضيح للجيش بشأن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة له

LBCI
منوعات
08:56

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!

LBCI
خبر عاجل
08:04

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

LBCI
خبر عاجل
04:14

اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق

LBCI
منوعات
10:01

أخصائي تدليك استغل زبونة في عيادته...وهذا ما فعله معها!

LBCI
حال الطقس
01:48

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More