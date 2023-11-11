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"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-11 | 13:36
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&quot;الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل&quot;...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!
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"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!

"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!

قال أحد الخبراء إن البشر عثروا بالفعل على كائنات فضائية، لكنهم ليسوا المخلوقات الخضراء الصغيرة التي كنا نخشاها.

وقال مارتن ريس، عالم الفلك الملكي في المملكة المتحدة، إن الذكاء الاصطناعي هو شكل من أشكال الحياة الغريبة، وأنه يشير إلى وصول البشر إلى ذروة التطور. كما حذر من أننا على بعد "قرن أو قرنين آخرين" من الاستيلاء على "الكائنات الفضائية" من الذكاء الاصطناعي.

لقد بدأ الحديث منذ حوالي عقد من الزمن عن بعض المخاطر التي يمكن أن يشكلها الذكاء الاصطناعي وأهمية قيام الحكومات وغيرها بما هو ضروري للتخفيف من تلك المخاطر، وفق موقع "ميرور".

ومع ذلك، فإن ريس لديه تحليل مختلف، اذ يعتقد أنه "قد يستغرق الأمر قرنًا أو قرنين فقط قبل أن يتم التغلب على البشر أو تجاوزهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولو حدث هذا، لكان جنسنا البشري مجرد فترة فاصلة قصيرة في تاريخ الأرض قبل أن تتولى الآلات زمام الأمور. ويفترض الكثيرون أن البشر هم في ذروة الذكاء، ولكن من الممكن أن يمثل جنسنا البشري مرحلة على الطريق نحو عقول أكثر اصطناعية".

وأضاف: "هذا يمكن أن يفسر لماذا يبدو الكون خالياً من الحياة مثلنا. إذا كان التحول التطوري إلى الذكاء غير العضوي أمرًا حتميًا عبر الكون، فمن غير المرجح أن تلتقط تلسكوباتنا ذكاءً شبيهاً بالإنسان في فترة زمنية قصيرة عندما كان لا يزال متجسدًا في هذا الشكل. وربما يكون من الأرجح أن الكائنات الفضائية ستكون السلالة الإلكترونية البعيدة لمخلوقات عضوية أخرى كانت موجودة منذ فترة طويلة".

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