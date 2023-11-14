الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-14 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟
غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟
من المقرر أن تقوم Google بحذف مجموعات كبيرة من حسابات Gmail غير النشطة كمبادرة للأمن السيبراني تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني.
ويمكن حذف أي حساب لم يتم التطرق إليه لمدة عامين، بما في ذلك تطبيقات Google Workspace الخاصة بالمستخدم، مثل Drive وDocs وPhotos.
والسبب، يمكن أن تكون الحسابات القديمة عرضة للاختراق "لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم، كتبت روث كريشيلي، نائبة رئيس إدارة المنتجات، في منشور مدونة في شهر مايو لعملاق الإنترنت، مضيفة أن الشركة "استثمرت في التكنولوجيا والأدوات اللازمة لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتؤثر السياسة المحدثة على الحسابات الشخصية فقط وستوفر الحصانة للمدرسة أو الأعمال، وفقًا لكريشيلي، الذي أعلن عن هذه الخطوة في أيار.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ستبدأ
العديد
حسابات
Gmail
قريبًا...
حسابك
الصناعات الثقيلة في منطقة الرور الألمانية تلجأ إلى الهيدروجين لإزالة السموم من الفحم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-11-11
اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق
خبر عاجل
2023-11-11
اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق
0
آخر الأخبار
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا مع ضبط الحدود وهناك تفلّت نسبي ويجب وضع حدّ له ويجب طرح الموضوع وطنيا وليس لحسابات سياسية
آخر الأخبار
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: أنا مع ضبط الحدود وهناك تفلّت نسبي ويجب وضع حدّ له ويجب طرح الموضوع وطنيا وليس لحسابات سياسية
0
آخر الأخبار
2023-11-09
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه
آخر الأخبار
2023-11-09
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه
0
آخر الأخبار
2023-11-09
البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة
آخر الأخبار
2023-11-09
البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:12
الصناعات الثقيلة في منطقة الرور الألمانية تلجأ إلى الهيدروجين لإزالة السموم من الفحم
علوم وتكنولوجيا
10:12
الصناعات الثقيلة في منطقة الرور الألمانية تلجأ إلى الهيدروجين لإزالة السموم من الفحم
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:46
هل يُطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال في مجلس الوزراء؟ (الاخبار)
صحف اليوم
23:46
هل يُطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال في مجلس الوزراء؟ (الاخبار)
0
منوعات
2023-11-07
قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!
منوعات
2023-11-07
قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!
0
خبر عاجل
2023-11-11
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان
خبر عاجل
2023-11-11
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان
0
أخبار دولية
01:22
المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع
أخبار دولية
01:22
المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
0
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
أخبار دولية
17:02
حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:59
"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
16:58
أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين
0
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
رياضة
13:51
جولة بالرياضة الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيول أويل مجاني من سونطراك مقابل سحب دعوى ضدها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيول أويل مجاني من سونطراك مقابل سحب دعوى ضدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جبهة غزة مشتعلة ولكن ماذا عن جبهة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جبهة غزة مشتعلة ولكن ماذا عن جبهة لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
خبر عاجل
10:37
غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم
2
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:04
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
خبر عاجل
07:08
غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة
4
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
خبر عاجل
01:31
اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية
5
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
17:05
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة
6
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
خبر عاجل
01:44
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور
7
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
منوعات
16:04
ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More