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غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟

غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟







ويمكن حذف أي حساب لم يتم التطرق إليه لمدة عامين، بما في ذلك تطبيقات Google Workspace الخاصة بالمستخدم، مثل Drive وDocs وPhotos.



والسبب، يمكن أن تكون الحسابات القديمة عرضة للاختراق "لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم، كتبت روث كريشيلي، نائبة رئيس إدارة المنتجات، في منشور مدونة في شهر مايو لعملاق الإنترنت، مضيفة أن الشركة "استثمرت في التكنولوجيا والأدوات اللازمة لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات"، وفق ما نقل موقع



وتؤثر السياسة المحدثة على الحسابات الشخصية فقط وستوفر الحصانة للمدرسة أو الأعمال، وفقًا لكريشيلي، الذي أعلن عن هذه الخطوة في أيار.

من المقرر أن تقوم Google بحذف مجموعات كبيرة من حسابات Gmail غير النشطة كمبادرة للأمن السيبراني تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني.ويمكن حذف أي حساب لم يتم التطرق إليه لمدة عامين، بما في ذلك تطبيقات Google Workspace الخاصة بالمستخدم، مثل Drive وDocs وPhotos.والسبب، يمكن أن تكون الحسابات القديمة عرضة للاختراق "لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم، كتبت روث كريشيلي، نائبة رئيس إدارة المنتجات، في منشور مدونة في شهر مايو لعملاق الإنترنت، مضيفة أن الشركة "استثمرت في التكنولوجيا والأدوات اللازمة لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتؤثر السياسة المحدثة على الحسابات الشخصية فقط وستوفر الحصانة للمدرسة أو الأعمال، وفقًا لكريشيلي، الذي أعلن عن هذه الخطوة في أيار.