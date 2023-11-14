الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟

علوم وتكنولوجيا
2023-11-14 | 03:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟

غوغل ستبدأ بحذف العديد من حسابات Gmail قريبًا... فهل حسابك آمن؟

من المقرر أن تقوم Google بحذف مجموعات كبيرة من حسابات Gmail غير النشطة كمبادرة للأمن السيبراني تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني.

ويمكن حذف أي حساب لم يتم التطرق إليه لمدة عامين، بما في ذلك تطبيقات Google Workspace الخاصة بالمستخدم، مثل Drive وDocs وPhotos.

والسبب، يمكن أن تكون الحسابات القديمة عرضة للاختراق "لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم، كتبت روث كريشيلي، نائبة رئيس إدارة المنتجات، في منشور مدونة في شهر مايو لعملاق الإنترنت، مضيفة أن الشركة "استثمرت في التكنولوجيا والأدوات اللازمة لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتؤثر السياسة المحدثة على الحسابات الشخصية فقط وستوفر الحصانة للمدرسة أو الأعمال، وفقًا لكريشيلي، الذي أعلن عن هذه الخطوة في أيار.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ستبدأ

العديد

حسابات

Gmail

قريبًا...

حسابك

الصناعات الثقيلة في منطقة الرور الألمانية تلجأ إلى الهيدروجين لإزالة السموم من الفحم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-11-11

اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-09

سليمان فرنجية للـLBCI: أنا مع ضبط الحدود وهناك تفلّت نسبي ويجب وضع حدّ له ويجب طرح الموضوع وطنيا وليس لحسابات سياسية

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-09

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-09

البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:12

الصناعات الثقيلة في منطقة الرور الألمانية تلجأ إلى الهيدروجين لإزالة السموم من الفحم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11

"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11

تجارب على أدمغة في محطة الفضاء الدولية لاستكشاف آثار انعدام الوزن على الشيخوخة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11

بطريقة غير مألوفة...ولادة قرد بأصابع ملونة وعيون مضيئة! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:46

هل يُطرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال في مجلس الوزراء؟ (الاخبار)

LBCI
منوعات
2023-11-07

قبل يوم واحد من عيد ميلاده الأول رحل... أكثر من 25 طلقة نارية غزت المشهد والمُستهدف سقط عليه؟!

LBCI
خبر عاجل
2023-11-11

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:22

المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن في الخليج هذا الاسبوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:05

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:02

حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:59

"القسام" نشرت رسالة لأسيرة مجندة قتلت إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

أبو عبيدة: جهود من الوسطاء القطريين كانت تعمل للإفراج عن أسرى إسرائيليين

LBCI
رياضة
13:51

جولة بالرياضة الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

موسم الفطر في لبنان إنطلق... فهل تعرفون الفطر البري الصالح من السام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مربو النحل يقطفون موسمهم تحت القصف وعسل الجنوب يفتش عن سوق خارجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيول أويل مجاني من سونطراك مقابل سحب دعوى ضدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جبهة غزة مشتعلة ولكن ماذا عن جبهة لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:37

غانتس: أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم

LBCI
خبر عاجل
02:04

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
07:08

غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة

LBCI
خبر عاجل
01:31

اثر الأمطار الغزيرة... تجمّع للمياه على عدد من الطرقات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:05

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو عن نفق عثر عليه تحت مستشفى الرنتيسي يصل إلى مدرسة في غزة

LBCI
خبر عاجل
01:44

التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور

LBCI
منوعات
16:04

ضبطت زوجها يخونها... مع والدتها: إليكم القصة الغريبة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العماد جوزف عون باقٍ على رأس المؤسسة العسكرية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More