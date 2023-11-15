سنابتشات تضيف أداةً تتيح للمستخدمين شراء منتجات من أمازون

سيتمكّن مستخدمو سنابتشات قريباً من شراء منتجات عبر موقع "أمازون" من دون اضطرارهم إلى وقف تصفّح منصة التواصل الاجتماعي، على ما أعلن موقع التجارة الإلكترونية الأميركي العملاق، ليؤكّد بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام.وارتفع سهم سنابتشات بأكثر من 7% في بورصة وول ستريت، ليصل إلى 12,15 دولاراً.وستطال عمليات البيع داخل التطبيق بعض المنتجات المُرَوَّج لها عبر سنابتشات والمُباعة في "امازون".وقال ناطق باسم "أمازون" لوكالة فرانس برس "في الولايات المتحدة، سيرى العملاء الأسعار في الوقت الفعلي، وسيستفيدون من المزايا الموفّرة لهم في اشتراك برايم، بالإضافة إلى معلومات تقديرية عن عمليات التسليم وتفاصيل عن منتجات مختارة يُروَّج لها عبر سنابتشات".وكانت الشركتان الأميركيتان أعلنتا قبل عام عن شراكة بينهما ترمي إلى تسهيل عمليات الشراء من أمازون باستخدام أداة من الواقع الافتراضي.في نيسان، سجلّت سنابتشات 750 مليون مستخدم شهرياً، لكن على عكس شركة "ميتا" (فيسبوك، انتسغرام، واتساب)، لم تتمكن المنصة مطلقاً من كسب إيرادات إعلانية كافية لتحقيق ربح سنوي، في وقت تبحث المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً عن مصادر دخل جديدة.ولم يُعلَن عن تفاصيل الصفقة بين أمازون وسنابتشات، لا سيما إذا كانت سنابتشات ستحصل على نسبة من الأرباح المتأتية من المبيعات عبر أمازون.