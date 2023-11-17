الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحذير علمي... الغطاء الجليدي في العالم بخطر!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-17 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحذير علمي... الغطاء الجليدي في العالم بخطر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تحذير علمي... الغطاء الجليدي في العالم بخطر!

تحذير علمي... الغطاء الجليدي في العالم بخطر!

سيحمل الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، عواقب كارثية على القمم والأنهر الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية على الأرض، بحسب دراسة أجرتها منظمة غير حكومية ونُشرت نتائجها الخميس.

ولفتت الدراسة التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ إلى أنّ أبحاثاً حديثة بيّنت أنّ انخفاضاً كبيراً في انبعاثات غازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على "الغطاء الجليدي" العالمي، الذي يمثل أقساماً من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة أقلّه.

ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ إلى السعي جاهدين للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.

وتتمثل أهداف اتفاق باريس للمناخ بإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، إلا أنّ الأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع إنّ الالتزامات العالمية المرتبطة بالمناخ بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.

وقالت الدراسة "نظراً لما توصّلنا إليه عن الغطاء الجليدي منذ توقيع اتفاقية باريس في العام 2015، يبدو أنّ حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة ليست أفضل من حصره بدرجتين".

وحذّر مُعدّو الدراسة وعلماء عالميون من أن ذوبان القمم الجليدية سيؤدي، في حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، إلى "ارتفاع كبير وربما سريع ودائم في مستويات المحيطات".

وسيشهد العالم أيضاً ذوباناً كبيراً في الأنهر الجليدية، مع احتمال "اختفاء بعضها بشكل نهائي".

وقد يكون الجليد البحري الجزء الأكثر تضرراً من الغطاء الجليدي، وقد يصبح المحيط المتجمد الشمالي خالياً من الجليد كل صيف.

وستمتص مياه القطب الشمالي كمية أكبر من حرارة الشمس التي تسطع خلال الساعات الأربع والعشرين في الصيف، مما سيسرّع ذوبان التربة الصقيعية والغطاء الجليدي في غرينلاند.

وذوبان التربة الصقيعية هو خطر كبير آخر لأنه يطلق ثاني أكسيد الكربون والميثان، وهي انبعاثات تساهم في الاحترار العالمي.

وستتأثر البحار القطبية أيضاً. فبحسب الدراسة، من شأن الكربون الذي تمتصّه أنّ يولّد "ظروف تحمض المحيطات المسببة للتآكل على مدار العام".

ومن شأن ذلك أن يعرّض الحياة البحرية برمّتها ومختلف السلاسل الغذائية التي تعتمد عليها للخطر.

وتأتي هذه الدراسة التي راجعها عشرات العلماء، بعد أيام من تحذير للأمم المتحدة من أن العالم يفشل في السيطرة على أزمة المناخ.

وأكد معدو الدراسة أن آثار التغير المناخي على الغلاف الجليدي، سبق أن أُثبتت بوضوح.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

علمي...

الغطاء

الجليدي

العالم

بخطر!

LBCI التالي
"سبايس اكس" ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب"... إليكم الموعد الجديد
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-04

تسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند يهدّد سبل عيش السكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

سقوط العملاقين البرازيلي والأرجنتيني في تصفيات كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. نبض يناضل للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الأسبوع العالمي لمكافحة الإحتيال .. الـOMT وقوى الأمن الداخلي تحذركم: لا تكونوا ضحية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:41

"سبايس اكس" ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب"... إليكم الموعد الجديد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-16

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-16

بحلول عام 2050... معدل الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ الحادة قد يرتفع خمس مرات!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-16

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-24

مقدمة النشرة المسائية 24-06-2023

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-16

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 5 جرحى في 3 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
اقتصاد
2023-11-02

شقير في افتتاح "ملتقى القطاع الخاص... من أجل الصمود ومنع السقوط": نمر في أوقات عصيبة لكننا لن نستسلم وسنتحرك

LBCI
منوعات
2023-11-16

بريطانيا تُصدر قطعاً نقدية معدنية تحمل صور جيمس بوند

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

سقوط العملاقين البرازيلي والأرجنتيني في تصفيات كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. نبض يناضل للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نقابة المحامين تصدت في السنوات الأخيرة لمسائل تهم اللبنانيين في قضاياهم الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الأسبوع العالمي لمكافحة الإحتيال .. الـOMT وقوى الأمن الداخلي تحذركم: لا تكونوا ضحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العدالة في جريمة أنصار تنتصر مرتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

طلاب الطب في لبنان يتحضرون لمواجهة الكوارث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

لا دواء كافي في صيدليات المناطق الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كيف هو الوضع داخل مستشفى الشفاء وباقي مستشفيات القطاع؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

مدير مستشفى الشفاء: الحضانات التي أحضرها الجيش الإسرائيلي لا قيمة لها من دون كهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:09

مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158

LBCI
امن وقضاء
08:10

تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
02:02

إنخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
03:31

"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟

LBCI
خبر عاجل
10:04

التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن

LBCI
خبر عاجل
08:19

جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز

LBCI
فنّ
05:54

الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي

LBCI
حال الطقس
23:49

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More