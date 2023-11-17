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"سبايس اكس" ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب"... إليكم الموعد الجديد

علوم وتكنولوجيا
2023-11-17 | 11:41
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&quot;سبايس اكس&quot; ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ &quot;ستارشيب&quot;... إليكم الموعد الجديد
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"سبايس اكس" ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب"... إليكم الموعد الجديد

"سبايس اكس" ترجئ المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب"... إليكم الموعد الجديد

أرجأت شركة "سبايس اكس" ليوم واحد إلى غدا السبت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "ستارشيب" الأكبر والأقوى في العالم، بسبب مشاكل تقنية، على ما أعلن رئيس الشركة الأميركية إيلون ماسك.

ومن المرتقب أن تتابع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) محاولة الإطلاق من كثب، لأنها تعوّل على هذه المركبة الفضائية في مهماتها الفضائية ضمن برنامج "أرتميس" للعودة إلى القمر.

وكانت فشلت محاولة أولى لإطلاق الصاروخ في نيسان، إذ تعيّن حينها على فرق "سبايس إكس" تفجيره عمداً في سماء تكساس، بعد أربع دقائق من إقلاع خاطئ شهد فشلاً في انفصال الصاروخ وتعطل محركات عدة.

وأشار ماسك عبر منصة "اكس" إلى ضرورة استبدال قطعة من شأنها تعديل وتثبيت طبقتي الصاروخ خلال مرحلة نزولهما لكي يهبطا في المكان المناسب ويعاد استخدامهما لاحقاً، مضيفاً "لهذا السبب أُرجئت عملية إطلاق الصاروخ إلى السبت".

وتشكّلت جراء تفجير الصاروخ خلال محاولة إطلاقه الأولى، سحابة من الغبار على بعد كيلومترات شمال غرب منصة الإطلاق، مما أدى إلى تعرضها لأضرار بالغة وتطاير كميات كبيرة من الحطام.

وأعيد بناء المنصة على مدى سبعة أشهر.

وتخطط "سبايس اكس" لاستخدام "ستارشيب" على المدى البعيد لرحلات إلى المريخ.

لكن قبل ذلك، يتعيّن على الشركة تسليم ناسا نسخة معدّلة من الصاروخ ستستخدمها وكالة الفضاء الأميركية في مهمة فضائية إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس".

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