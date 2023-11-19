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إلى حاملي هواتف "آيفون"... استفيدوا من هذه الميزة للحفاظ على البطارية خلال اليوم
علوم وتكنولوجيا
2023-11-19 | 09:05
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إلى حاملي هواتف "آيفون"... استفيدوا من هذه الميزة للحفاظ على البطارية خلال اليوم
من الطبيعي أن يعاني عدد كبير من الأشخاص، حاملي الهواتف الذكية، من القلق الناتج عن فقدان بطارية الجهاز عند التواجد خارج المنزل طوال اليوم.
لكن أحد المؤثرين في مجال التكنولوجيا على تيك توك اكتشف حيلة للحفاظ على بطارية هواتف آيفون ومنحها "طاقة غير محدودة".
وستثير هذه الحيلة إعجاب أولئك الذين كانوا يشكون من استنزاف البطارية بسرعة مع آخر تحديث لنظام iOS.
وكل ما عليكم فعله هو الانتقال إلى إعدادات (Settings) جهاز آيفون الخاص بكم، ونقروا على كلمة الوصول (Accessibility) ثم اختاروا العرض وحجم النص (Display & Text Size). من هناك، قوموا بتشغيل إعداد تقليل النقطة البيضاء (أو Reduce White Point setting).
وإذا أردتم توفير طاقة البطارية لمدة أكبر، عليكم تحريك شريط التمرير لمسافة أبعد، مما يقلل من اللون الأبيض على الشاشة قدر الإمكان.
أما المشكلة الوحيدة الّتي قد تتم مواجهتها فهي أنه عند استخدام الهاتف في أماكن "مشرقة"، سيجعل هذا الإعداد من الصعب رؤية الشاشة.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
بطارية
هواتف
آيفون
الهواتف الذكية
الحفاظ
فقدان البطارية
حيلة
تيك توك.
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