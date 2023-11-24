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لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-24 | 09:15
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لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!
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لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!

لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!

التقى إيلون ماسك بوالده إيرول للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسبما أعلنت صحيفة "ذا صن".  

وكانت العلاقة بين الأب والابن متوترة في كثير من الأحيان على مر السنين، لكنهما وضعا خلافاتهما جانبًا للقاء في بوكا تشيكا، في مقاطعة تكساس الأميركية. 

والتقى إيلون ووالده بعد الإطلاق التاريخي الناجح الأول لصاروخ Starship التابع لشركة SpaceX إلى الفضاء في منشأة Starbase التابعة للشركة يوم السبت الماضي.

وكانت آخر مرة اجتمعا فيها معًا في عام 2016 في كيب تاون جنوب أفريقيا، عندما احتفل إيلون وشقيقه كيمبال بعيد ميلاد والدهما إيرول السبعين.

وتلقى إيرول دعوة مفاجئة لإطلاق مركبة Starship من ابنه الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX أثناء قضاء بعض الوقت مع اثنتين من بناته في أوستن.

وتظهر صورة عائلية إيرول وهو يقف أمام صاروخ Starship  إلى جانب هايد وابنتيه ألكسندرا وروز وزوج ألكسندرا جاي ستيوارت الرابع وابنتهما الصغيرة كورا أميليا.

وكان الإطلاق هو المرة الأولى التي تتمكن فيها المركبة الفضائية Starship من الذهاب إلى الفضاء.
 

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