الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-25 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
أعلن علماء يوم الجمعة أن أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود، ويتجه نحو المحيط الجنوبي.
وتبلغ مساحة الجبل الجليدي، المعروف باسم A23a، حوالي 1500 ميل مربع، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وكتلة الجليد الضخمة، التي كانت في السابق موطنًا لمحطة أبحاث سوفيتية، انفصلت في الأصل عن الجرف الجليدي فيلتشنر- رون في غرب القارة القطبية الجنوبية في عام 1986. وقد تقطعت بها السبل في بحر واديل منذ أن أصبحت قاعدتها عالقة في قاع المحيط.
وتظهر صور الأقمار الصناعية الآن أن ما يقرب من تريليون طن متري من الصخور تنجرف بسرعة عبر الطرف الشمالي لشبه جزيرة القطب الجنوبي، تغذيها الرياح القوية والتيارات المحيطية.
وقال أوليفر مارش، عالم الجليد البريطاني في مسح القارة القطبية الجنوبية، لرويترز: "مع مرور الوقت، من المحتمل أن يكون قد ضعف قليلاً وحصل على قدر قليل من الطفو الإضافي الذي سمح له بالارتفاع عن قاع المحيط والتعرض لتيارات المحيط".
ويراقب العلماء A23a، وهو من بين أقدم الجبال الجليدية في العالم، عن كثب وهو يتجه شمالًا.
ومن المرجح أن يتم إطلاق الجبل الجليدي في التيار المحيط بالقطب الجنوبي. سيؤدي ذلك إلى توجيهها نحو المحيط الجنوبي على طريق يُعرف باسم "زقاق الجبال الجليدية" حيث يمكن العثور على كائنات أخرى من نوعها تتمايل في المياه المتجمدة.
ويشعر العلماء بالقلق من أن A23a يمكن أن يستقر في جزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، الأمر الذي قد يكون له تأثير كارثي محتمل على الحياة البرية في القطب الجنوبي.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
جليدي
الأرض
يتحرك
عقود...
أضعاف
مدينة
نيويورك
وجهته!
التالي
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: أسطورة اسرائيل سقطت وهذا أكبر انجاز حققته المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول وأعتقد أن اسرائيل لا تستطيع أن تذهب الى حرب واسعة
آخر الأخبار
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: أسطورة اسرائيل سقطت وهذا أكبر انجاز حققته المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول وأعتقد أن اسرائيل لا تستطيع أن تذهب الى حرب واسعة
0
آخر الأخبار
2023-11-07
النائب علي فياض: نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الإسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأرض والأهل والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة غزة
آخر الأخبار
2023-11-07
النائب علي فياض: نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الإسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأرض والأهل والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة غزة
0
منوعات
2023-11-03
استأجر مدينة معروفة ليحتفل بعيد ميلاده... ملياردير سبعيني أثار غضب السكان: العيد يمتد لـ4 أيام وهذه التفاصيل الصادمة!
منوعات
2023-11-03
استأجر مدينة معروفة ليحتفل بعيد ميلاده... ملياردير سبعيني أثار غضب السكان: العيد يمتد لـ4 أيام وهذه التفاصيل الصادمة!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-02
باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر
علوم وتكنولوجيا
2023-11-02
باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:21
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
علوم وتكنولوجيا
03:21
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
0
علوم وتكنولوجيا
09:15
لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!
علوم وتكنولوجيا
09:15
لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!
0
علوم وتكنولوجيا
07:44
الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد الإصابات بالسل داخل أحد سجون هذا البلد!
علوم وتكنولوجيا
07:44
الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد الإصابات بالسل داخل أحد سجون هذا البلد!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-21
المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي في خلفية أزمة "أوبن ايه آي" الوجودية
علوم وتكنولوجيا
2023-11-21
المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي في خلفية أزمة "أوبن ايه آي" الوجودية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-06
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-06
الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن
0
منوعات
2023-11-23
أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!
منوعات
2023-11-23
أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!
0
منوعات
2023-11-23
سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!
منوعات
2023-11-23
سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!
0
فنّ
2023-09-07
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
فنّ
2023-09-07
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:54
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
أخبار دولية
23:54
بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"
0
أخبار دولية
17:03
الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)
أخبار دولية
17:03
الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)
0
أخبار دولية
14:50
اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)
أخبار دولية
14:50
اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تعرفوا على عالم E-Sports!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تعرفوا على عالم E-Sports!
0
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
ثقافة
13:49
أرزة لبنان في 48 لوحة فنية
0
ثقافة
13:45
إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة
ثقافة
13:45
إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس
تقارير نشرة الاخبار
13:37
رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
فنّ
05:14
ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!
2
فنّ
06:11
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
فنّ
06:11
فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:29
طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟
4
خبر عاجل
09:34
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح
خبر عاجل
09:34
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح
5
فنّ
05:56
أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟
فنّ
05:56
أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟
6
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
حال الطقس
01:40
منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة
7
خبر عاجل
05:09
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني
خبر عاجل
05:09
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني
8
خبر عاجل
12:39
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
خبر عاجل
12:39
وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More