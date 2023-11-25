الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-25 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!

أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود... حجمه يبلغ 3 أضعاف حجم مدينة نيويورك وهذه وجهته!

أعلن علماء يوم الجمعة أن أكبر جبل جليدي على كوكب الأرض يتحرك لأول مرة منذ عقود، ويتجه نحو المحيط الجنوبي.

وتبلغ مساحة الجبل الجليدي، المعروف باسم A23a، حوالي 1500 ميل مربع، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وكتلة الجليد الضخمة، التي كانت في السابق موطنًا لمحطة أبحاث سوفيتية، انفصلت في الأصل عن الجرف الجليدي فيلتشنر- رون في غرب القارة القطبية الجنوبية في عام 1986. وقد تقطعت بها السبل في بحر واديل منذ أن أصبحت قاعدتها عالقة في قاع المحيط.

وتظهر صور الأقمار الصناعية الآن أن ما يقرب من تريليون طن متري من الصخور تنجرف بسرعة عبر الطرف الشمالي لشبه جزيرة القطب الجنوبي، تغذيها الرياح القوية والتيارات المحيطية.

وقال أوليفر مارش، عالم الجليد البريطاني في مسح القارة القطبية الجنوبية، لرويترز: "مع مرور الوقت، من المحتمل أن يكون قد ضعف قليلاً وحصل على قدر قليل من الطفو الإضافي الذي سمح له بالارتفاع عن قاع المحيط والتعرض لتيارات المحيط". 

ويراقب العلماء A23a، وهو من بين أقدم الجبال الجليدية في العالم، عن كثب وهو يتجه شمالًا.

ومن المرجح أن يتم إطلاق الجبل الجليدي في التيار المحيط بالقطب الجنوبي. سيؤدي ذلك إلى توجيهها نحو المحيط الجنوبي على طريق يُعرف باسم "زقاق الجبال الجليدية" حيث يمكن العثور على كائنات أخرى من نوعها تتمايل في المياه المتجمدة.

ويشعر العلماء بالقلق من أن A23a يمكن أن يستقر في جزيرة جورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، الأمر الذي قد يكون له تأثير كارثي محتمل على الحياة البرية في القطب الجنوبي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

جليدي

الأرض

يتحرك

عقود...

أضعاف

مدينة

نيويورك

وجهته!

LBCI التالي
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن
لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-09

سليمان فرنجية للـLBCI: أسطورة اسرائيل سقطت وهذا أكبر انجاز حققته المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول وأعتقد أن اسرائيل لا تستطيع أن تذهب الى حرب واسعة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-07

النائب علي فياض: نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الإسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأرض والأهل والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة غزة

LBCI
منوعات
2023-11-03

استأجر مدينة معروفة ليحتفل بعيد ميلاده... ملياردير سبعيني أثار غضب السكان: العيد يمتد لـ4 أيام وهذه التفاصيل الصادمة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-02

باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:21

مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت بنسبة 56 في المئة في نصف قرن

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:15

لأول مرة منذ 7 سنوات... إيلون ماسك يلتقي بوالده في مناسبة تاريخية!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:44

الذكاء الاصطناعي يساهم في رصد الإصابات بالسل داخل أحد سجون هذا البلد!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-11-21

المخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي في خلفية أزمة "أوبن ايه آي" الوجودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-06

الرحلة الأخيرة للعائلة المستهدفة في عيناتا... لعبن تحت أعين طائرة الاستطلاع ثم قتلتهن

LBCI
منوعات
2023-11-23

أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... مشاجرة مع والدته كانت نتيجتها صادمة للجميع!

LBCI
منوعات
2023-11-23

سهرة تحولت إلى اعتداء مرعب... صورتاه خلال تعرضه للتعذيب قبل أن يموت ونشرتا المشاهد: "نظّف دماءك عن الأرض"!

LBCI
فنّ
2023-09-07

ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:54

بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن في غزة "ليس سوى بداية"

LBCI
أخبار دولية
17:03

الفرح يسود في القدس والضفة الغربية مع استقبال الاسرى الفلسطينيين (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:50

اللقاء الاول بين الاسيرة المحررة ملك سلمان ووالدتها (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

منتخب لبنان لكرة السلة بنسخته الإفتراضية يتأهل الى بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تعرفوا على عالم E-Sports!

LBCI
ثقافة
13:49

أرزة لبنان في 48 لوحة فنية

LBCI
ثقافة
13:45

إحتفال موسيقي لأوركسترا الكونسرفاتوار: الصمود والعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ما هو الـBlack Friday... وكيف بدت الصورة في أسواق لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

رانيا مشت بين دمار منزلها... ومحمد سيبقى بعد انتهاء الهدنة في مارون الراس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:14

ناديا شربل ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بإطلالة جريئة جداً.. فستان مكشوف الصدر والبطن!

LBCI
فنّ
06:11

فاجعة في الوسط الفني الأردني... وفاة نجم شاب بنوبة قلبية مُفاجئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

طرابلس تودع المجموعة اللبنانية التركية التي استشهدت في الجنوب... فما هو الدور الذي كانت تلعبه؟

LBCI
خبر عاجل
09:34

الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية: الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح

LBCI
فنّ
05:56

أجور خياليّة لنجوم مسلسل "الخائن"... كم تقاضى كلّ من سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب؟

LBCI
حال الطقس
01:40

منخفض جويّ في اتجاهه نحو لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
05:09

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني

LBCI
خبر عاجل
12:39

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في الضفة الغربية (الجزيرة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More