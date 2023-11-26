"أسبوع العمل سيقتصر على ثلاثة أيام"...إليكم ما كشفه بيل غيتس!

من الممكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تقليل ساعات أسبوع العمل، لتقتصر على ثلاثة أيام في الأسبوع، بحسب رجل الأعمال والمطور الأميركي الشهير بيل غيتس.وقال غيتس:"إذا وصل المجتمع في مرحلة ما حيث يمكنك فيها العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا أمراً جيداً".وفي الوقت نفسه، يرى الملياردير أن تطور التكنولوجيا لن يؤدي إلى فقدان الناس لوظائفهم بشكل جماعي.وذكر خلال حديثه في مقابلة مع الممثل الكوميدي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية تريفور نوح أنه قبل 100 عام، كان معظم البشر يعملون في الزراعة، ثم انتقلوا بسهولة إلى أنواع جديدة من الأنشطة.لذلك، فإن المزيد من استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى، سيمكّن الناس من العمل أكثر في مجالات مثل التعليم ورعاية المسنين وما إلى ذلك، وفقاً لغيتس.