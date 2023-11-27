عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم الاثنين...وهذا ما يجب أن تحذروه!



أفاد معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي في بيان، أن عاصفة مغناطيسية قوية تحدث على الأرض، اليوم الاثنين.



ووفقاً للبيان: "يوم 26 تشرين الثاني، تم تسجيل اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي".



وذكرت بيانات رصد الطقس الفضائي أن درجة اضطراب المجال المغناطيسي للأرض وصلت إلى مستوى "جي 2"، وهذا يعني "معتدل" على مقياس الرصد المؤلف من خمسة مؤشرات، حيث "جي 5" هو"قوي للغاية" و"جي 1" هو "ضعيف".



ومستوى "جي 2" يعني أنه قد توجد مشاكل في أنظمة الطاقة على الأرض، أي أنه من المحتمل حدوث انقطاعات في الملاحة الراديوية، وانتهاكات في الاتصالات الراديوية.



وهذه العواصف ممكن أن تؤثر على صحة البشر وتسبب مشكلات صحية كبيرة. اذ من المحتمل أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل.



والبشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة، حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر.



وعند حدوث هذه الاضطرابات، ينصح الخبراء بشرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.