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سيارات طائرة ومدن كبرى وحديثة... كيف أنفقت السعودية تريليون جنيه إسترليني لتكون "مركز العالم"؟
علوم وتكنولوجيا
2023-11-27 | 09:04
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سيارات طائرة ومدن كبرى وحديثة... كيف أنفقت السعودية تريليون جنيه إسترليني لتكون "مركز العالم"؟
سيارات طائرة ومدن كبرى وحديثة... كيف أنفقت السعودية تريليون جنيه إسترليني لتكون "مركز العالم"؟
من السيارات الطائرة إلى أطول ناطحات السحاب في العالم، تنفق المملكة العربية السعودية أكثر من تريليون جنيه استرليني، في محاولة جريئة لتكون "مركز العالم".
ومن خلال الاستثمارات الضخمة كجزء من "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، تعمل البلاد على توسيع اقتصادها إلى ما هو أبعد من النفط، وخلق فرص عمل، ورفع مكانتها كوجهة تجارية وسياحية رئيسية.
و"رؤية السعودية 2030" هو برنامج حكومي أطلقته المملكة العربية السعودية في عام 2016.
ويهدف إلى تحقيق هدف زيادة التنويع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بما يتماشى مع رؤية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.
ومن المتوقع أن تنفق المملكة العربية السعودية أكثر من 175 مليار دولاراً سنويًا على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028، بحسب موقع
"ذا صن"
.
مدينة "نيوم"
يتم العمل على بناء مدينة "نيوم" الحديثة التي ستقع على الحدود مع الأردن ومصر، والتي ستبدأ في الترحيب بالمقيمين والشركات بحلول عام 2025.
ويتم بناؤها من الصفر، وستعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيكون حجمها 17 ضعف حجم لندن.
ووفقاً لرئيس مشروع نيوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن المنطقة الحضرية ستكون "صديقة للطائرات من دون طيار ومركزاً لتطوير الروبوتات".
وتظهر وثائق التخطيط أن المدينة سيكون لديها سيارات أجرة طائرة، وهي مركبات تم تصويرها في أفلام الخيال العلمي.
مشروع البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر هو مشروع تطوير سياحي على أرخبيل من جزر المملكة العربية السعودية مع مطار مخصص له.
ومن المقرر أن يتم بناؤه على 90 جزيرة غير مطورة بين أملج والوجه على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
فندق الكهف السوبر
سيكون Leyja أيضًا جزءًا من NEOM، وهو عبارة عن مجمع فندقي مذهل منحوت في جدران الوادي العملاق.
ويزعم مديرو المشروع أنه سيفتح أبوابه للسياح في عام 2024، على الرغم من عدم تشييده بعد.
وسيضم ثلاثة فنادق على أحدث طراز، صممها مهندسون معماريون رائدون عالميًا لتندمج مع المناطق الطبيعية المحيطة التي تشكل 95 في المئة من المدينة المستقبلية.
مدينة مستقبلية عالية السماء
ستحتوي هذه المدينة الساحلية المستقبلية على فيلات شاطئية سكنية وفنادق ومنتجع فاخر.
ويقع مشروع "إبيكون" على خليج العقبة، وسيتألف من برجين حديثين للغاية، يبلغ طولهما 738 قدمًا و908 قدمًا.
وبالقرب من البرجين الفاخرين، سيقع منتجع Epicon الخاص، والذي يضم 120 غرفة و45 فيلا شاطئية سكنية مذهلة.
منتجع الثلج
المملكة العربية السعودية بلد يرتبط بالرمال أكثر من الثلج، لكن المملكة الصحراوية لديها خطط كبيرة لتصبح مركزًا رائدًا للرياضات الشتوية.
ويمكن أن تشهد السنوات المقبلة انضمام منتجع "تروجينا" إلى أماكن مثل "فال ديزير" و"فيربييه" و"زيرمات" كواحد من أفضل منتجعات التزلج على الجليد في العالم.
وستستضيف تروجينا دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وقد بدأ العمل بالفعل لتحويل المنطقة القاحلة إلى منتجع مستقبلي.
وسيكتمل المشروع ببحيرة مياه عذبة من صنع الإنسان ومحمية طبيعية بالإضافة إلى منحدرات التزلج الخارجية.
وغالبًا ما تنخفض درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر في فصل الشتاء، وهي واحدة من المناطق القليلة جدًا في المملكة الصحراوية التي تشهد تساقط الثلوج.
ولكن كانت هناك بالفعل تساؤلات حول ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الثلوج الطبيعية لدعم أنشطة الرياضات الشتوية.
وفي حين أن اللقطات قد تظهر تساقط الثلوج ومنحدرات بيضاء نقية، فقد اعترف جان باترسون، العضو المنتدب لشركة نيوم، بأن "ما يصل إلى 70 في المئة" منها ستكون مصطنعة.
ولم تنتهي لائحة المشاريع في هذه المدينة الحديثة، ولكن ما تم ذكره هو نبذة عما سيكون موجوداً مستقبلاً في السعودية.
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