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هل شارف عصر واتساب على الانتهاء... إليكم ما أصبح يلجأ اليه الناس للتواصل!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-27 | 13:15
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هل شارف عصر واتساب على الانتهاء... إليكم ما أصبح يلجأ اليه الناس للتواصل!
هل شارف عصر واتساب على الانتهاء... إليكم ما أصبح يلجأ اليه الناس للتواصل!
أصبح الناس يديرون ظهورهم لتطبيق واتساب ويعودون إلى الرسائل النصية القصيرة "الأنيقة" القديمة، نظرًا لأن الضغط الذي تفرضه عليهم إمكانية الاتصال بهم باستمرار تتركهم في حالة من "القلق".
وتعتبر خدمة الرسائل الخاصة بمارك زوكربيرغ "غزوية" للغاية حيث يقول الأشخاص إن القصف المستمر للإشعارات يعني أنهم يتحولون مرة أخرى إلى iMessage وشكل أبسط من الرسائل النصية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ويخضع تطبيق واتساب حاليًا لعملية تجديد، لكن المظهر الجديد الأنيق قد لا يكون كافيًا لاستعادة أولئك الذين قفزوا من السفينة.
وإحدى هؤلاء هي خبيرة المواعدة كلاريسا بلوم، 34 عامًا، والتي كانت تتلقى في المتوسط حوالي 300 رسالة يوميًا من 12 مجموعة كانت فيها.
إن رؤية رسالة WhatsApp التي تصل إلى هاتفها من شأنها أن تجعل معدتها تشعر بالتوتر "كما لو كنت قد استهلكت للتو كميات وفيرة من الكافيين" حتى بعد أن كتمت صوت تسع من المجموعات.
وقالت لـ MailOnline: "لقد شعرت بالإرهاق والضغط، على الرغم من أن الرسائل كانت دائمًا منشورات لطيفة من الأصدقاء والعائلة".
وتشير إلى أن تطبيق واتساب يسبب الفوضى في حياتها اليومية من خلال التدفق المستمر للرسائل التي تظهر على الشاشة مما يعيق عملها.
وقالت: "كان ذلك يسبب لي القلق لأنني شعرت بالحاجة إلى الاستجابة الفورية، إلا أنه كان من شأنه أن يكسر إيقاعي... كنت أحاول أيضًا قراءة الرسائل على واتساب باستمرار عن طريق تحريك هاتفي لأسفل ورؤية السطر الافتتاحي، بدلاً من النقر عليه، حتى لا يرى الناس أنني قرأته، لأنني ببساطة لا أستطيع مشاهدة فيلم أو عرض، دون الحاجة إلى التحديق المستمر في هاتفي."
تغير كل ذلك عندما عادت كلاريسا "عن غير قصد" إلى استخدام الرسائل النصية القصيرة عندما حصلت على هاتف جديد ولم تكلف نفسها عناء تثبيت تطبيق واتساب.
حياتها أفضل بالنسبة لها على الرغم من أنها يجب أن تشرح باستمرار للناس أن يرسلوا لها رسائل نصية عندما يقولون لها "لقد حاولت مراسلتك عبر الواتساب".
وتقول: "من المؤكد أن ذهني أصبح أكثر استرخاءً بسبب ذلك، ولا أشعر بالحاجة إلى الرد على الفور، كما دفعني ذلك أيضًا إلى عدم التحقق من هاتفي بين ساعات العمل، مما أدى إلى زيادة تركيزي وإنتاجيتي بشكل كبير".
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