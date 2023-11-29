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هل تطور البشر من سمكة قرش عاشت قبل ملايين السنين؟... دراسة صادمة!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-29 | 09:03
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هل تطور البشر من سمكة قرش عاشت قبل ملايين السنين؟... دراسة صادمة!
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هل تطور البشر من سمكة قرش عاشت قبل ملايين السنين؟... دراسة صادمة!

هل تطور البشر من سمكة قرش عاشت قبل ملايين السنين؟... دراسة صادمة!

زعم العلماء في دراسة حديثة أجريت في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين أن "البشر تطوروا من سمكة قرش مدرعة عاشت قبل 439 مليون سنة"، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

ويعتقد العلماء، بحسب "ذا صن"، أن الوحش الغريب يمكن أن يكون أقدم أسلافنا الفكيين.

وكانت السمكة، المسماة  فانجينغشانيا  رينوفاتا، مغطاة بصفائح عظمية ومليئة بالأشواك على زعانفها.

وقد أعيد بناؤها من آلاف شظايا الهيكل العظمي الصغيرة المكتشفة في مقبرة حيوانات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في جنوب الصين.

وتنتمي فانجينغشانيا إلى مجموعة تعرف باسم الغضروفية، وهي أسماك مثل أسماك القرش والشفنينيات ذات هيكل عظمي مصنوع من الغضاريف.

ومن جهته، قال أحد مؤلفي الدراسة، البروفيسور تشو مين: "هذه أقدم سمكة فكية ذات تشريح معروف"، مضيفاً: "لقد أتاحت لنا البيانات الجديدة وضع فانجينغشانيا في شجرة عائلة الفقاريات المبكرة والحصول على المعلومات التي تشتد الحاجة إليها حول الخطوات التطورية التي تؤدي إلى أصل تكيفات الفقاريات المهمة مثل الفكين والأنظمة الحسية والزوائد المزدوجة." 

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