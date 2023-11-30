الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة "ليست بشرًا بالتأكيد"... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!

لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل... وهل لفلسطين علاقة بالأمر؟

لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل... وهل لفلسطين علاقة بالأمر؟

منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!