الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة "ليست بشرًا بالتأكيد"... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-30 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة "ليست بشرًا بالتأكيد"... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!
تم اختبار الحمض النووي للكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة التي تم تقديمها للعالم في وقت سابق من هذا العام – والذي أكد أنهم ليسوا بشرًا.
ولقد أصيب العالم بالصدمة والحيرة بنفس القدر عندما كشف الصحفي المكسيكي المثير للجدل خايمي موسان عن جثتين مصغرتين. وادعى أنها جثث غريبة عمرها قرون تم العثور عليها في بيرو - حيث بدأت الدولة الأخيرة إجراءات قانونية ضد موسان بزعم سرقتها من البلاد.
وادعى الرجل المثير للجدل البالغ من العمر 70 عامًا، والذي عثر على المومياوات، أن العثور عليها كان "أهم شيء حدث للبشرية". وأضاف: "أعتقد أن هذه الظاهرة هي الوحيدة التي تمنحنا الفرصة للتوحد"، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وهذا الأسبوع، أثناء حديثه أمام الكونغرس المكسيكي، ادعى أنه تم اختبار الحمض النووي للكائنات الفضائية، وأظهر أن 30٪ من الحمض النووي "ليس من أي نوع معروف". وأكد باحثون مكسيكيون ظهروا إلى جانبه أن المومياوات التي تحتوي على ثلاثة أصابع فقط كانت "أصلية".
وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حياة خارج كوكب الأرض بهذه الطريقة. لدينا مثال واضح على عينات غير بشرية لا علاقة لها بأي نوع معروف على كوكبنا. من حق الجمهور أن يعرف عن التكنولوجيا والكائنات غير البشرية. وهذا الواقع يوحد البشرية ولا يفرقنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح؛ يجب أن نتقبل هذه الحقيقة."
وتابع: "هذه العينات لا تنتمي إلى تطورنا الأرضي. لم تكن كائنات تم اكتشافها بعد تحطم جسم غامض. وبدلاً من ذلك، تم العثور عليها في مناجم الدياتوم وتم تحويلها لاحقًا إلى مومياوات متحجرة."
وتم اكتشاف المومياوات لأول مرة في بيرو، وتم عرضها هناك في عام 2017، وهو ما أكده المسؤولون البيروفيون في وقت سابق من هذا العام. عالم طب العيون ويل غاليسون هو أحد أولئك الذين شاهدوا المومياوات عن قرب في بيرو، وادعى أننا يجب أن نكون قلقين بشأنها أكثر بكثير مما نحن عليه في الواقع.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الفضائية
المكسيكية
الغامضة
"ليست
بشرًا
بالتأكيد"...
الكشف
سيصدمكم!
التالي
لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل... وهل لفلسطين علاقة بالأمر؟
منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!
علوم وتكنولوجيا
2023-11-11
"الكائنات الفضائية موجودة بيننا بالفعل"...لكنها ليست المخلوقات الخضراء التي كنا نخشاها!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-19
ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-19
ما كشفه العلماء يثير الدهشة... تشريح جثتين "غريبتين" قد تعود أصولهما إلى "الكائنات الفضائية"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-11-29
هادي ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": الخطوط ليست مقطوعة بين الاشتراكي وكافة الأطراف والكتل
آخر الأخبار
2023-11-29
هادي ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": الخطوط ليست مقطوعة بين الاشتراكي وكافة الأطراف والكتل
0
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:33
تحليل علمي يحسم الجدل حول إمكان سقوط نيزك على سيارة في فرنسا
علوم وتكنولوجيا
15:33
تحليل علمي يحسم الجدل حول إمكان سقوط نيزك على سيارة في فرنسا
0
علوم وتكنولوجيا
15:30
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من ستة كواكب خارج المجموعة الشمسية
علوم وتكنولوجيا
15:30
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من ستة كواكب خارج المجموعة الشمسية
0
علوم وتكنولوجيا
03:13
الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر نهاية كانون الثاني
علوم وتكنولوجيا
03:13
الولايات المتحدة ستحاول العودة إلى القمر نهاية كانون الثاني
0
علوم وتكنولوجيا
02:47
لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل... وهل لفلسطين علاقة بالأمر؟
علوم وتكنولوجيا
02:47
لماذا توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل... وهل لفلسطين علاقة بالأمر؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
0
منوعات
2023-11-28
التقت بـ"السيد الصحيح" عبر تطبيق مواعدة وتحضرت للقائه... ما اكتشفته كان صادما: خدعها المطعم؟!
منوعات
2023-11-28
التقت بـ"السيد الصحيح" عبر تطبيق مواعدة وتحضرت للقائه... ما اكتشفته كان صادما: خدعها المطعم؟!
0
آخر الأخبار
14:22
ميشال معوض للـLBCI: نرحب بالآراء المختلفة لكن لا يحق لأحد تخطي الدستور اللبناني بقوة السلاح
آخر الأخبار
14:22
ميشال معوض للـLBCI: نرحب بالآراء المختلفة لكن لا يحق لأحد تخطي الدستور اللبناني بقوة السلاح
0
اسرار
2023-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2023
اسرار
2023-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
0
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
0
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
0
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
0
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
0
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
رياضة
14:00
نادي مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سلسلة حفلات غنائية وموسيقية ضمن مهرجانات بيروت ترنم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإمارات تستلم شعلة المناخ من مصر والمؤتمر ينجز في يومه الأول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
2
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
3
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
4
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
5
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
6
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
7
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
8
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More