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الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة "ليست بشرًا بالتأكيد"... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!

علوم وتكنولوجيا
2023-11-30 | 14:02
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الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة &quot;ليست بشرًا بالتأكيد&quot;... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!
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الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة "ليست بشرًا بالتأكيد"... ما تم الكشف عنه سيصدمكم!

تم اختبار الحمض النووي للكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة التي تم تقديمها للعالم في وقت سابق من هذا العام – والذي أكد أنهم ليسوا بشرًا.

ولقد أصيب العالم بالصدمة والحيرة بنفس القدر عندما كشف الصحفي المكسيكي المثير للجدل خايمي موسان عن جثتين مصغرتين. وادعى أنها جثث غريبة عمرها قرون تم العثور عليها في بيرو - حيث بدأت الدولة الأخيرة إجراءات قانونية ضد موسان بزعم سرقتها من البلاد.

وادعى الرجل المثير للجدل البالغ من العمر 70 عامًا، والذي عثر على المومياوات، أن العثور عليها كان "أهم شيء حدث للبشرية". وأضاف: "أعتقد أن هذه الظاهرة هي الوحيدة التي تمنحنا الفرصة للتوحد"، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

وهذا الأسبوع، أثناء حديثه أمام الكونغرس المكسيكي، ادعى أنه تم اختبار الحمض النووي للكائنات الفضائية، وأظهر أن 30٪ من الحمض النووي "ليس من أي نوع معروف". وأكد باحثون مكسيكيون ظهروا إلى جانبه أن المومياوات التي تحتوي على ثلاثة أصابع فقط كانت "أصلية".

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حياة خارج كوكب الأرض بهذه الطريقة. لدينا مثال واضح على عينات غير بشرية لا علاقة لها بأي نوع معروف على كوكبنا. من حق الجمهور أن يعرف عن التكنولوجيا والكائنات غير البشرية. وهذا الواقع يوحد البشرية ولا يفرقنا. نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح؛ يجب أن نتقبل هذه الحقيقة."

وتابع: "هذه العينات لا تنتمي إلى تطورنا الأرضي. لم تكن كائنات تم اكتشافها بعد تحطم جسم غامض. وبدلاً من ذلك، تم العثور عليها في مناجم الدياتوم وتم تحويلها لاحقًا إلى مومياوات متحجرة."

وتم اكتشاف المومياوات لأول مرة في بيرو، وتم عرضها هناك في عام 2017، وهو ما أكده المسؤولون البيروفيون في وقت سابق من هذا العام. عالم طب العيون ويل غاليسون هو أحد أولئك الذين شاهدوا المومياوات عن قرب في بيرو، وادعى أننا يجب أن نكون قلقين بشأنها أكثر بكثير مما نحن عليه في الواقع.
 

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