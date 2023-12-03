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باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-03 | 04:57
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باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!
باستخدام الذكاء الاصطناعي... أسترازينيكا تطور تطور عقاراً لمكافحة السرطان!
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أن شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا وقعت صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة أبسي الأميركية للذكاء الاصطناعي البيولوجي لتصميم جسم مضاد لمكافحة السرطان.
وقال التقرير إن التعاون يهدف إلى تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبسي لتحليل البروتين على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور التركيز الرئيسي لشركة أسترازينيكا. ولم يذكر نوع السرطان الذي يخططون لاستهدافه.
وقالت الصحيفة إن الصفقة تتضمن رسومًا مقدمة لشركة أبسي، وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات الهامة، بالإضافة إلى رسوم حقوق الملكية على مبيعات أي منتج.
ونُقل عن شون ماكلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبسي، قوله إن تطبيق المبادئ الهندسية على اكتشاف الأدوية أدى إلى تحسين احتمالات النجاح وتقليل الوقت الذي يقضيه في التطوير.
وتطبق شركة أبسي الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم الأدوية المرشحة الأمثل بناءً على تقارب الهدف والسلامة وقابلية التصنيع والسمات الأخرى.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
علوم وتكنولوجيا
الذكاء
الاصطناعي...
أسترازينيكا
عقاراً
لمكافحة
السرطان!
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