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قاموس "أكسفورد" الإنكليزي يختار كلمة "ريز" لعام 2023... ما معناها؟

علوم وتكنولوجيا
2023-12-04 | 15:31
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قاموس &quot;أكسفورد&quot; الإنكليزي يختار كلمة &quot;ريز&quot; لعام 2023... ما معناها؟
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قاموس "أكسفورد" الإنكليزي يختار كلمة "ريز" لعام 2023... ما معناها؟

اختارت الدار الناشرة لقاموس "أكسفورد" الإنكليزي الشهير المصطلح العامي rizz ("ريز") كلمة العام 2023، ومعناها السحر الشخصي أو النجاح في فن الإغراء، وهو تعبير ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي وراج شعبياً بفضل الممثل توم هولاند.
 
وأوضحت دار "أكسفورد يونيفرسيتي برس" التي أعلنت الاثنين اختيار "ريز" أنها على الأرجح اشتقاق مختصر من كلمة "كاريزما"، وتعني "السحر الشخصي، والإغواء، والقدرة على جذب شريك عاطفي"، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وبدا تداول هذا المصطلح على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2022، وبات يُستخدم أيضاً بالفرنسية، ويعود انتشاره خصوصاً إلى نجم البث التدفقي الأميركي كاي سينات الذي يعدّ متابعوه بالملايين على منصتي "يوتيوب" و"تويتش".
 
وتزايد استخدام المصطلح منذ حزيران الفائت بعدما أورده نجم فيلم "سبايدر-مان" الممثل توم هولاند خلال مقابلة مع موقع "باز فيد" إذ قال "ليس لدي أي ريز على الإطلاق".
 
وتلقفت مواقع وتطبيقات المواعدة هذه الكلمة أيضاً، في محاولة لجذب مستخدمي "الجيل زي" (مواليد ما بين 1997 و2010)، على ما لاحظت "أكسفورد يونيفرسيتي برس" في بيان.
 
وأوضحت أنها اختارت كلمة "ريز" نظراً إلى كونها "مثالاً مثيراً للاهتمام لكيفية ابتكار اللغة وتشكيلها وتداولها داخل مجتمعات معينة، قبل انتشارها على نطاق أوسع".
 
واضافت أن هذه الكلمة "تبيّن الطريقة التي تستحدث بها الأجيال الشابة مساحات" تكون لها فيها لغتها الخاصة، سواء "عبر الإنترنت" أو في الأحاديث الحضورية.
 
ولاختيار كلمة العام، وضعت الدار قائمة من ثماني كلمات وصلت إلى التصفيات النهائية، من بينها Swiftie ("سويفتي"، أي معجب بالمغنية الأميركية تايلور سويفت) أو prompt ("برومبت"، وهو مصطلح يشير إلى تعليمات مقدمة لبرنامج الذكاء الاصطناعي).
 
وطُلب من الجمهور التصويت لاختيار أربع كلمات في استفتاء واسع جداً تولى بعده الخبراء انتخاب كلمة العام.
 
واكتُفيَ العام الفائت باحتساب تصويت الجمهور، واختيرت goblin mode ("غوبلِن مود") كلمة العام، وهو مصطلح يشير إلى موقف أو سلوك رافض للقواعد المجتمعية.
 
وفي 2021، اختارت "أكسفورد" كلمة vax ("فاكس")، بعدما قررت في 2020، وهو عام استثنائي طغت عليه جائحة كوفيد-19، اختيار كلمات عدة من بينها coronavirus ("فيروس كورونا") وconfinement ("الحجر") وblack lives matter ("حياة السود مهمة"). وفي عام 2019، اختار "حالة الطوارئ المناخية".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

قاموس أكسفورد الإنكليزي

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توم هولاند.

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