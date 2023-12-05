كيف سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن التي استضافت مؤتمرات القمة المناخية؟

مندوبو مؤتمر المناخ أمام مفاوضات صعبة حول مستقبل الوقود الأحفوري

مندوبو مؤتمر المناخ أمام مفاوضات صعبة حول مستقبل الوقود الأحفوري

لن تصدقوا... ارتفاع حرارة سطح الكوكب قد يبلغ هذه الدرجة في المستقبل!