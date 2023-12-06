أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟
علوم وتكنولوجيا
2023-12-06 | 01:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟
هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟
أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الأربعاء أنّ العام 2023 سيكون "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل بعد أن كان تشرين الثاني المنصرم "استثنائياً" إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.
وقالت سامانثا بورغيس، نائبة رئيس قسم المناخ في المرصد، إنّ "العام 2023 بات يضمّ ستّة أشهر قياسية وفصلين قياسيّين. إنّ شهر تشرين الثاني الاستثنائي هذا، يضمّ خصوصاً يومين كانت فيهما درجات الحرارة أعلى بدرجتين مئويتين بالمقارنة مع حقبة ما قبل الثورة الصناعية، ما يعني أنّ 2023 هو العام الأكثر حرّاً على الإطلاق في التاريخ المسجّل".
ويأتي هذا الإعلان ليضع ضغوطاً إضافية على المفاوضات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.
وبحسب المرصد فإنّ متوسط درجة الحرارة العالمية في 2023 يزيد بمقدار 1.46 درجة مئوية عمّا كان عليه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكانت هناك تحذيرات عديدة من أنّ العام الجاري قد ينتزع من العام 2016 لقب العام الأكثر حرّاً في التاريخ المسجّل، بخاصة بعد أن حطّم شهرا أيلول وتشرين الأول الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها تأكيد هذا الأمر.
ويقول العلماء إنّ البيانات المستمدّة من عيّنات الجليد وحلقات الأشجار وما شابه تشير إلى أن 2023 قد يكون الأكثر حرّاً في تاريخ الكرة الأرضية منذ أكثر من 100 ألف عام.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
سيكون
العام
"الأكثر
حرّاً"
التاريخ
المسجّل؟
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
01:56
مجلة "تايم" تختار رياضي العام... من هو؟
رياضة
01:56
مجلة "تايم" تختار رياضي العام... من هو؟
0
منوعات
09:50
"لقد قررت التخلي عن العمل في عرض الأزياء والتمثيل والرقص ولكن"... من الرجل الأكثر جاذبية في إيطاليا إلى كاهن! (فيديو)
منوعات
09:50
"لقد قررت التخلي عن العمل في عرض الأزياء والتمثيل والرقص ولكن"... من الرجل الأكثر جاذبية في إيطاليا إلى كاهن! (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-11-30
بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"
أخبار دولية
2023-11-30
بلينكن يشيد بكيسنجر الذي ساهم بـ"تشكيل التاريخ"
0
موضة وجمال
2023-11-28
"شي إن SHEIN"الصينية تقدمت بطلب سري للاكتتاب العام في البورصة الأميركية!
موضة وجمال
2023-11-28
"شي إن SHEIN"الصينية تقدمت بطلب سري للاكتتاب العام في البورصة الأميركية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:39
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
علوم وتكنولوجيا
10:39
العلم يحوّل البراز إلى دواء... وهذا ما يعالجه!
0
علوم وتكنولوجيا
10:07
الجزء السادس من "جي تي إيه" يُطرح في 2025...وشخصيته الرئيسية امرأة
علوم وتكنولوجيا
10:07
الجزء السادس من "جي تي إيه" يُطرح في 2025...وشخصيته الرئيسية امرأة
0
علوم وتكنولوجيا
09:46
مندوبو مؤتمر المناخ أمام مفاوضات صعبة حول مستقبل الوقود الأحفوري
علوم وتكنولوجيا
09:46
مندوبو مؤتمر المناخ أمام مفاوضات صعبة حول مستقبل الوقود الأحفوري
0
علوم وتكنولوجيا
07:31
كيف سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن التي استضافت مؤتمرات القمة المناخية؟
علوم وتكنولوجيا
07:31
كيف سيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن التي استضافت مؤتمرات القمة المناخية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:13
مذكرة ربط نزاع من عدة مصارف الى وزارة المال لمطالبة الدولة بتسديد ديونها
اقتصاد
12:13
مذكرة ربط نزاع من عدة مصارف الى وزارة المال لمطالبة الدولة بتسديد ديونها
0
آخر الأخبار
2023-11-03
نصرالله: أميركا هي المسؤولة عن الحرب في غزة واسرائيل هي مجرّد أداة تنفيذيّة
آخر الأخبار
2023-11-03
نصرالله: أميركا هي المسؤولة عن الحرب في غزة واسرائيل هي مجرّد أداة تنفيذيّة
0
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
فنّ
2023-12-02
جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا
0
امن وقضاء
13:30
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني في الجنوب الذي شهد سخونة ميدانية لافتة اليوم... ماذا في التفاصيل؟
امن وقضاء
13:30
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني في الجنوب الذي شهد سخونة ميدانية لافتة اليوم... ماذا في التفاصيل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
فنّ
05:28
الموت يُفجع مارسيل خليفة
4
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
5
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
فنّ
06:07
والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)
6
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
7
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
8
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More