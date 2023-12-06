أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!
علوم وتكنولوجيا
2023-12-06 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!
هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!
بدأ الخبراء دراسة احتمالية "العيش إلى الأبد" من خلال نقل عقول البشر إلى أنظمة الكمبيوتر التي لا تموت، وهذا ما سمّوه بـ"ما بعد الإنسانية"، وهي حركة ستلجأ إليها التكنولوجيا والعلم لتصبح خالدة بشكل فعال ومضمون.
وقال العلماء لموقع "
ذا صن
" إن إنشاء نسخة افتراضية من البشر على جهاز كمبيوتر، يمكن أن يسمح بالعيش إلى ما هو أبعد من عمر أجسادهم اللحمية".
وعبّر "كلاس ويبر"، المتخصص في فلسفة العقل والذكاء الاصطناعي والميتافيزيقا، عن إمكانية ألا يكون هذا المستقبل بعد مئات السنين بل في حياتنا المقبلة، موضحًا أن الأمر قد يستغرق سنوات ومئات الملايين من الدولارات مثل عملية رسم خريطة الجينوم البشري الأول التي جرت منذ حوالي 20 عامًا.
وفي هذا السياق، يشرح العلماء عن ثلاث عقبات يتعين على البشرية التغلب عليها قبل القيام بهذه العملية، والعقبة الأولى هي القدرة على تطوير التكنولوجيا الخام التي يمكنها أخذ الدماغ واستنساخه ونقله إلى جهاز كمبيوتر فقط. كما حذر ويبر من ناحية أخرى من "محاولة محاكاة الدماغ البشري لأنها قد تكون تحديا هائلا".
اما التحدي الثاني فهو ما إذا كان الدماغ المحاكي "يؤدي إلى عقل حقيقي" أم لا، والثالث هو ما إذا كان العقل الافتراضي الذي تم إنشاؤه باستخدام هذه العملية سيصبح الشخص نفسه بالفعل.
وفي هذا السياق، بقيت التساؤلات كثيرة لأنه موضوع كبير ومعقد، مثلًا تساءل الخبراءعما إذا كان الشخص الناتج، الذي لديه ذكريات وتفضيلات وشخصية الشخص أساسًا، هو "هو" نفسه كما يعتقد العقل، أي عملية النقل هذه، هي عبارة عن الحصول على جسد جديد أم على عقل جديد؟".
بالإضافة، حذر ويبر أيضًا من أن تحميل العقل البشري سيتضمن "قفزة إيمانية هائلة".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
العيش
الأبد
ممكنًا؟...
البشر
أنظمة
كمبيوتر
يقوله
الخبراء!
التالي
كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟
طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-12
دموع كارلا حداد خلال حلقة The Stage حديث الجمهور... وهذا سببها! (فيديو)
فنّ
2023-11-12
دموع كارلا حداد خلال حلقة The Stage حديث الجمهور... وهذا سببها! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-11-08
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل تقاتل لاستعادة هيبتها وهذا لن يحصل خاصة عندما تذهب الأساطيل الأميركية من بحرها والشعب الفلسطيني باق في أرضه أما الجيش الإسرائيلي فهزم إلى الأبد
آخر الأخبار
2023-11-08
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل تقاتل لاستعادة هيبتها وهذا لن يحصل خاصة عندما تذهب الأساطيل الأميركية من بحرها والشعب الفلسطيني باق في أرضه أما الجيش الإسرائيلي فهزم إلى الأبد
0
منوعات
2023-10-20
سقط حرف من يافطته فأصبح اسمه "حماس تاكوس"... إليكم ما حصل في هذا المطعم الفرنسي وهذا ما فعلته الشرطة! (فيديو)
منوعات
2023-10-20
سقط حرف من يافطته فأصبح اسمه "حماس تاكوس"... إليكم ما حصل في هذا المطعم الفرنسي وهذا ما فعلته الشرطة! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:00
كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟
علوم وتكنولوجيا
07:00
كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟
0
علوم وتكنولوجيا
04:50
طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث
علوم وتكنولوجيا
04:50
طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث
0
علوم وتكنولوجيا
03:55
أبراج الرياح... سلاح مدينة أثرية إيرانية لمواجهة الحر
علوم وتكنولوجيا
03:55
أبراج الرياح... سلاح مدينة أثرية إيرانية لمواجهة الحر
0
علوم وتكنولوجيا
01:47
هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟
علوم وتكنولوجيا
01:47
هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-05
مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟
صحة وتغذية
2023-12-05
مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟
0
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
0
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
0
امن وقضاء
05:41
وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن
امن وقضاء
05:41
وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
4
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
5
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
6
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
7
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
8
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More