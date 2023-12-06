كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟

كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!

كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!

هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!