أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟

علوم وتكنولوجيا
2023-12-06 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟

كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟

بعد ملاحظات متكررة، اكتشف العلماء أن الجسم الفضائي "تشيرون"، والذي اكتُشف للمرة الأولى في عام 1977، أنه مادة غير مستقرة و"تتطور حاليًا".

وفي التفاصيل، كان يُعتقد سابقًا أن كوكب تشيرون صغير ومكوّن من حلقتين، إلا أنه محاط بمادة تغير شكلها، ويبدو أنها "تحاكي" حلقات الفضاء في بعض الأحيان.

ويُعتبر تشيرون فريدًا من نوعه لأنه قد يكون "الجسم الوحيد الذي تمت ملاحظته" والذي يحتوي على ما يكفي من المواد لتقليد الحلقات، ولكن بنمط يختلف على مدى بضع سنوات فقط.

وقالت أماندا سيكافوس كبيرة العلماء في معهد علوم الكواكب، لموقع "ذا صن" إن هناك مواد تدور حول تشيرون وتتطور على فترات زمنية قصيرة نسبيًا، وكشفت عمليات رصد الاحتجاب النجمي السابقة عن وجود مواد حول نواة تشيرون، ويُعتقد أنها ناجمة عن نفاثات أو قشرة من الحطام المحيط بها.

ولا يعرف العلماء أيضًا مصدر المواد الموجودة حول تشيرون، لكن من المحتمل أنها قد تأتي من الكوكب الصغير نفسه.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

فضائي

وغامض

يتجول

وأورانوس....

صغيرًا؟

LBCI التالي
كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!
هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-05

لن تصدقوا... ارتفاع حرارة سطح الكوكب قد يبلغ هذه الدرجة في المستقبل!

LBCI
منوعات
2023-12-04

أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!

LBCI
أخبار دولية
2023-12-02

الفيليبين تعلن القضاء على جماعة إسلامية صغيرة مسلحة في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-01

وزير البيئة للـLBCI: نحن كدولة صغيرة إنبعاثاتنا ضئيلة مقارنة مع الدول الصناعية والدول الكبرى لكننا نتأثر بالتغير المناخي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:58

كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:52

هل أصبح العيش إلى الأبد ممكنًا؟... حديث حول نقل عقول البشر إلى أنظمة كمبيوتر وهذا ما يقوله الخبراء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:50

طهران تصدر تعليمات بـ"لزوم المنازل" بسبب التلوث

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:55

أبراج الرياح... سلاح مدينة أثرية إيرانية لمواجهة الحر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-04

سيدة تعيش كابوساً... اكتشفت أن حبيبها يواعد صديقة أمها المقربة بهذه الطريقة!

LBCI
امن وقضاء
2023-08-11

الجيش: عودة طوافتين من نوع AB-212 تابعتين للقوات الجوية بعد مؤازرة قبرص في إطفاء الحرائق

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-05

الأبيض تسلّم أدوية هبة من البرازيل وكشف عن التحضير لتغيير تعرفات الإستشفاء في بداية العام الجديد

LBCI
منوعات
2023-11-28

"لم أغسل شعري منذ أكثر من عام وصديقي يحب أن يشم رأسي دائما"... إليكم سرها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:47

الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:58

كيف هي الصورة على الجبهة الجنوبية اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:55

كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ

LBCI
أخبار دولية
06:32

الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

LBCI
أخبار لبنان
02:12

الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون

LBCI
أخبار لبنان
01:11

الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
رياضة
13:58

انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:04

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد

LBCI
فنّ
06:34

الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"

LBCI
منوعات
16:29

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

LBCI
خبر عاجل
12:33

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
12:56

انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!

LBCI
منوعات
14:43

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:39

السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)

LBCI
منوعات
15:25

ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More