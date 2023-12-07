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عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون

علوم وتكنولوجيا
2023-12-07 | 02:13
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عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون

عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون

تخطى عدد المُشاهَدات التي حصدها مقطع الفيديو الترويجي للعبة "جي تي إيه 6" الأربعاء المئة مليون على منصة "يوتيوب"، بعد 30 ساعة فحسب من بث الإعلان عن هذا الجزء الجديد من سلسلة "غراند ثيفت أوتو" الواسعة الشعبية.

لكنّ الإعلان لم يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لعدد المُشاهَدات خلال 24 ساعة على "يوتيوب" إذ لا يزال مسجّلاً باسم فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية التي شوهدت أغنيتها المصوّرة "باتر" أكثر من 108 ملايين مرة.

وكشف المقطع الترويجي الذي نشرته شركة "روكستار غايمز" على شبكة "إكس" ايضاً أن اللعبة ستُطرح سنة 2025، علماً أن هذا الجزء السادس من السلسلة يصدر بعد 12 عاماً من "جي تي إيه 5" الذي يحتل المرتبة الثانية بين ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ.

وأوضحت "روكستار" أنها كانت تعتزم عرض المقطع الدعائي عبر الإنترنت الثلاثاء، لكنها قررت تقديم الموعد بسبب حصول "تسريب" له.

وبلغت الحماسة لمشاهدة الإعلان حداً تجاوز معه عدد المشاهدات 60 مليوناً في 12 ساعة على "يوتيوب"، محطماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه اليوتيوبر الأميركي "مستر بيست" (واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون).

وكشف المقطع الترويجي أن الشخصية الرئيسية في الجزء الجديد ستكون امرأة تُدعى لوسيّا، وهي سجينة سابقة خرجت من وراء القضبان إلى مشهد يشبه فلوريدا، وهي أول شخصية نسائية رئيسية يمكن التحكّم بها في سلسلة "جي تي إيه".
 

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