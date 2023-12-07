أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع

علوم وتكنولوجيا
2023-12-07 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع

الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع

بدأت الصين بتشغيل محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع هي الأولى من نوعها في العالم الأربعاء، في خطوة كبيرة يخطوها العملاق الآسيوي في السباق لبناء مفاعلات المستقبل.

يتم تشغيل محطة خليج شيداو (شيداو باي) لتوليد الطاقة والواقعة في شاندونغ في شرق البلاد، بواسطة مفاعلين عاليي الحرارة يتم تبريدهما بالغاز وليس بالماء المضغوط.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء "بدأ رسميًا التشغيل التجاري لمحطة كهرباء خليج شيداو".

وقالت الوكالة إنها أول محطة في العالم تستخدم هذا النوع من المفاعلات.

تنتج المفاعلات التقليدية الكهرباء من الطاقة النووية. ولكن هذه النماذج المتقدمة (وتسمى المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR) يمكن استخدامها لتطبيقات أخرى، وخصوصا التدفئة وتحلية مياه البحر أو حتى البخار لتلبية الاحتياجات الصناعية.

تسعى الصين إلى الاستغناء عن الفحم لتشغيل محطات الطاقة وهي تأتي في طليعة السباق لبناء مفاعلات جديدة. كما تسعى إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، في سياق التوتر مع الغرب.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن مدير المشروع تشانغ يانكسو قوله إن أكثر من 90% من المعدات في محطة توليد الطاقة في خليج شيداو هي من تصميم صيني.

بدأ إنشاء المحطة في عام 2012. وتم ربط أول مفاعل معياري صغير SMR بشبكة الكهرباء في كانون الأول 2021.

وتبلغ قدرة محطة خليج شيداو 200 ميغاوات، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويقول مؤيدو المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR إنها يمكن أن تضطلع بدور مركزي في إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وذلك بفضل بنيتها المدمجة والمبسطة وتصميمها من عدة وحدات، الأمر الذي يقلل من التكاليف ووقت البناء عدا عن استخداماتها المتعددة.

وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك أكثر من 80 مشروعا من هذا النوع قيد التطوير في 18 دولة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الصين

محطة

نووية

LBCI التالي
"غوغل" تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جيميناي"
عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-02

روسيا تعلن اسقاط مسيرات أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

LBCI
أخبار دولية
2023-10-13

روسيا تعرب عن رغبتها ببناء محطة للطاقة النووية في مالي

LBCI
أخبار دولية
00:10

شي: على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معاً التحديات العالمية"

LBCI
أخبار دولية
23:55

الرئيس الصيني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:12

"غوغل" تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جيميناي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:13

عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:58

كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:00

كوكب فضائي صغير وغامض يتجول بين زحل وأورانوس.... فهل يبقى صغيرًا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:33

الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم

LBCI
آخر الأخبار
07:26

وزارة الدفاع الإسرائيلية: الطائرة رقم 200 وصلت إلى إسرائيل محملة بالعتاد والسلاح والمركبات المصفحة الأمريكية

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-04

ثورة في المجال الطبي... علاج سريع لسرطان البروستات وبأقل آثار جانبية: إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
2023-11-27

غادر زفافه وعاد مع المسدس... قتل العروس ووالدتها وشقيقتها ثم انتحر: إليكم تفاصيل الجريمة والمعطيات الغريبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:12

المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:06

نتنياهو دعا الصليب الأحمر الدولي الى التوجه الى قطر... لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
16:42

المتحدث باسم الجيشِ الإسرائيلي: هاجمنا قيادات لحزب الله في جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا معنا على "بيت الإستدامة" الإماراتي في المنطقة الخضراء على هامش COP28

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التطوع يجمع الصليب الأحمر اللبناني بالهلال الأحمر الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تم تحديد موعد لنهاية العملية الإسرائيلية في قطاع غزة... وماذا عن الموقف الأميركي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في يوم واحد... الرئيس الروسي في الإمارات والسعودية

LBCI
أخبار دولية
13:32

القصف الاسرائيلي استهدف عائلة مراسل "الجزيرة" مؤمن الشرافي في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:34

الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"

LBCI
منوعات
09:53

شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

LBCI
منوعات
05:03

بعد مرور أيام على وفاة زوجها وشريكها... رحيل نجمة أفلام إباحية معروفة! (صور)

LBCI
منوعات
15:25

وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
منوعات
13:20

دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

LBCI
خبر عاجل
14:59

ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث

LBCI
خبر عاجل
15:36

كيربي: مستمرون بإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس

LBCI
منوعات
09:37

"اعتقدت أن شيئًا فظيعًا قد حدث"... وقف شرطيان على باب منزل ممثلة اباحية بسبب فيديو: ما علاقة الملابس الداخلية؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More