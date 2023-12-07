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الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع
علوم وتكنولوجيا
2023-12-07 | 02:28
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الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع
الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع
بدأت الصين بتشغيل محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع هي الأولى من نوعها في العالم الأربعاء، في خطوة كبيرة يخطوها العملاق الآسيوي في السباق لبناء مفاعلات المستقبل.
يتم تشغيل محطة خليج شيداو (شيداو باي) لتوليد الطاقة والواقعة في شاندونغ في شرق البلاد، بواسطة مفاعلين عاليي الحرارة يتم تبريدهما بالغاز وليس بالماء المضغوط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء "بدأ رسميًا التشغيل التجاري لمحطة كهرباء خليج شيداو".
وقالت الوكالة إنها أول محطة في العالم تستخدم هذا النوع من المفاعلات.
تنتج المفاعلات التقليدية الكهرباء من الطاقة النووية. ولكن هذه النماذج المتقدمة (وتسمى المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR) يمكن استخدامها لتطبيقات أخرى، وخصوصا التدفئة وتحلية مياه البحر أو حتى البخار لتلبية الاحتياجات الصناعية.
تسعى الصين إلى الاستغناء عن الفحم لتشغيل محطات الطاقة وهي تأتي في طليعة السباق لبناء مفاعلات جديدة. كما تسعى إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، في سياق التوتر مع الغرب.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن مدير المشروع تشانغ يانكسو قوله إن أكثر من 90% من المعدات في محطة توليد الطاقة في خليج شيداو هي من تصميم صيني.
بدأ إنشاء المحطة في عام 2012. وتم ربط أول مفاعل معياري صغير SMR بشبكة الكهرباء في كانون الأول 2021.
وتبلغ قدرة محطة خليج شيداو 200 ميغاوات، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويقول مؤيدو المفاعلات المعيارية الصغيرة SMR إنها يمكن أن تضطلع بدور مركزي في إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وذلك بفضل بنيتها المدمجة والمبسطة وتصميمها من عدة وحدات، الأمر الذي يقلل من التكاليف ووقت البناء عدا عن استخداماتها المتعددة.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك أكثر من 80 مشروعا من هذا النوع قيد التطوير في 18 دولة.
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