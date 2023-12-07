أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهواء الملوث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي

علوم وتكنولوجيا
2023-12-07 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهواء الملوث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الهواء الملوث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي

الهواء الملوَّث يعزّز التفاوت بين الأغنياء والفقراء في نيودلهي

 
 يؤكّد العلماء أنّ التغيرات البيئية تطال بقساوة أكبر الشريحة الأكثر فقراً من الأشخاص... وفي العاصمة الهندية التي يخنقها التلوث، يبدأ عدم المساواة من الهواء الذي يستنشقه السكان.

فنيودلهي من بين عواصم العالم التي تعاني أسوأ الأوضاع من حيث جودة الهواء، إذ أن ضباباً ساماً كثيفاً متأتياً من عمليات الحرق الزراعي ومن الانبعاثات الصناعية وحركة النقل البرّي، يجتاح كل شتاء المدينة البالغ عدد سكانها ثلاثين مليون نسمة.

ويقول رضوان لاهثاً من جرّاء قيادته عربة جنركشة وسط زحمات سير والانبعاثات المتأتية من العوادم إنّ عينيه "تحترقان".

في شوارع نيودلهي المزدحمة، يتولّى الرجل البالغ 39 عاماً نقل الركاب والبضائع عبر دراجته الهوائية الصغيرة ذات الدواسات. ويشعر بالفرح عندما يكسب سبعة دولارات في اليوم.

وخلال فصل الشتاء غالباً ما يكون مستوى جزيئات "بي ام 2,5" الدقيقة المسرطنة التي تتسلل إلى الرئتين والدم، أعلى بأكثر من 30 مرة في نيودلهي من الحد الأقصى المقبول الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

ونصحت سلطات نيودلهي خلال الشهر الفائت السكان بالعمل من منازلهم للحد من الوقت الذي يمضونه في الهواء السام.

ويقول رضوان "أنا مدرك لمخاطر هذا التلوّث على صحتي، ولكن ما عساي أن أفعل"؟.

ويضيف عبر وكالة فرانس برس "لقد غادرت قريتي لأقيم في نيودلهي، إذ عليّ أن أعمل جاهداً"، مضيفاً "لست متعلّماً بما يكفي لأحصل على وظيفة مكتبية أو أنجز أي مهنة أخرى. لا أعرف سوى قيادة دراجتي الثلاثية العجلات أو جرّ عربات النقل".
 
وشهدت مدينة نيودلهي الحديثة والغنية تقدّماً منذ بداية القرن الفائت. وفي حي غولموهار بارك الراقي الواقع على بعد 10 كيلومترات فقط جنوباً، يحمي المقيمون أنفسهم من تلوث الهواء بمختلف الطرق.

ويبدأ مدير التصوير مادهاف ماثور المقيم في الحيّ يومه بالتأكد من مستويات التلوث من خلال التواصل عبر مجموعة في تطبيق واتساب أنشأها المقيمون في المنطقة، فيما يُسمَع في منزله طنين جهاز تنقية الهواء.

ولهذا الرجل البالغ 31 عاماً والذي ولد ونشأ في دلهي، شغف بالجري لمسافات طويلة، لكنّه يُحجم في الشتاء عن ممارسة رياضته المفضلة لأنّ مستويات التلوث تصل إلى ذروتها.

ويقول "توقفت عن الركض في الخارج بسبب التلوث، وأدركت أن ذلك يضرّني أكثر مما ينفعني".

ويزاول عمله عموماً من منزله، لكن عندما يضطر للحضور أثناء تصوير الأفلام في الهواء الطلق، يضع كمامة للتخفيف من مخاطر التلوّث على صحته.

والأشخاص الأكثر معاناةً من التلوّث ليسوا فقط الأقل مسؤولية عنه، بل هم الأقل تمتّعاً بقدرات لحماية أنفسهم منه.

ويقول ساغنيك داي، وهو أستاذ في مركز علوم الغلاف الجوي التابع للمعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي "ثمة اختلافات في تأثير تلوث الهواء بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية".

ويضيف ان "الفقراء لا يستطيعون اتخاذ تدابير تخفف من" آثار التلوث عليهم، "وهم عاجزون عن تحمّل تكاليف وضع الكمامات أو شراء أجهزة تعقيم الهواء".
- "خفض الانبعاثات" -

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ التعرّض للتلوّث لفترات طويلة قد يؤدي إلى سكتات دماغية والإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي.

ويقلل التلوث من متوسط العمر المتوقع للمقيم في نيودلهي بـ11,9 سنة في المتوسط وبخمس سنوات للهنود عموماً، على ما يبيّن تقرير صدر في آب عن معهد "إنرجي بوليسي" التابع لجامعة شيكاغو.

أما السلطات التي لا تتعرض لضغوط كبيرة تدفعها لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء التلوث، فلا تتخذ سوى تدابير على المدى القصير.

ويرى داي أنّ "الطريقة الوحيدة" هي العمل على ضمان أنّ الجميع سيستنشقون هواءً غير سام على مدار السنة.

ويقول "مَن يستطيعون شراء جهاز لتنقية الهواء يستخدمونه، لكن في النهاية، إذا فكّرنا في مختلف شرائح السكان، فينبغي خفض الانبعاثات" لحمايتهم جميعاً.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الملوث

يعزّز

التفاوت

الأغنياء

والفقراء

نيودلهي

LBCI التالي
عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون
كويكب خطير يقترب من الأرض اليوم...وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
2023-12-04

فيديو لمشادة كلامية بين مسؤولين اسرائيليين على الهواء...ما صحته؟

LBCI
منوعات
2023-11-27

تخدر وتسرق الرجال الأغنياء... مصير مأساوي لـ "الأرملة السوداء": إليكم قصتها!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-25

الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء ترهيباً بإتجاه فريق عمل قناة NBN على طريق الخيام مقابل مستعمرة المطلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة

LBCI
منوعات
2023-11-20

ظهر بالكوفية الفلسطينية... لاعب كرة سلة أميركي يتضامن مع غزة على الهواء! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:48

ليست مساحة آمنة للأطفال... ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:12

"غوغل" تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جيميناي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:28

الصين تبدأ بتشغيل محطة نووية من الجيل الرابع

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:13

عدد مُشاهَدات إعلان "جي تي إيه 6" تخطى المئة مليون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:07

وزير الخارجية البريطاني يدعو الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-08

مصدر عسكري لـ"سانا": "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا حوالى الساعة 22:50 من مساء اليوم من إتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية

LBCI
منوعات
2023-10-28

عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-30

لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:58

ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:58

اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:49

قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟

LBCI
أخبار لبنان
15:20

جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:37

طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل

LBCI
فنّ
07:08

وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

LBCI
فنّ
06:36

نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)

LBCI
منوعات
13:05

طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:03

عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟

LBCI
خبر عاجل
03:29

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني

LBCI
خبر عاجل
04:33

الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم

LBCI
منوعات
04:15

حادثة كارثية… صيد الأرانب بين الإخوة أودى بحياته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More