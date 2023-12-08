"المرأة المسلسلة" تظهر هذا الأسبوع في السماء ليلاً...إليكم كيفية رؤيتها!

مجرة "أندروميدا" أو "المرأة المسلسلة" هي أقرب مجرة لنا في الفضاء، وتقع على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.وهذا الأسبوع، ستتاح لعشاق الفلك فرصة رؤية هذا الجسم المدهش في السماء ليلاً، الذي يبلغ قطره أكثر من 150 ألف سنة ضوئية، ويظهر كبقعة من الضوء في السماء أكبر من البدر.وهذا يعني أنه يمكن اكتشافها بسهولة في ليلة صافية خلال هذا الأسبوع. ولرؤيتها بشكل أوضح، من المفضل استخدام المنظار أو التلسكوب.علماً أن المجرة هي أبعد جسم يستطيع البشر رؤيته من دون مساعدة من الأجهزة المتخصصة، وذلك بسبب حجمها الهائل وسطوعها.هناك طرق عدة لاكتشاف مجرة "المرأة المسلسلة"، لكن أسرع طريقة هي ببساطة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مثل Night Sky على جهاز "آي فون".ويستخدم هذا التطبيق مستشعرات هاتفك لتوجيهك على الفور إلى مكان وجود "المرأة المسلسلة".وهناك خيار آخر وهو البحث عن كوكبة لها شكل حرف W. والنجم الأكثر سطوعا في الكوكبة هو "شيدار"، والذي يشبه رأس سهم يشير نحو مجرة المرأة المسلسلة.وبالطبع، إن الموقع يؤثر على مدى قدرة الشخص على رؤية هذه المجرة، حيث يمكن أن تمنع الغيوم أو الأضواء الاصطناعية الاستمتاع بهذا المشهد.ويُذكر أن "المرأة المسلسلة"، والمعروفة أيضاً باسم "ميسييه 31"، أو M31، هي مجرة حلزونية، وهي الأقرب لمجرة درب التبانة.وتمت رؤيتها مرات لا تحصى بالعين المجردة عبر التاريخ، ولكن تم وصفها رسمياً لأول مرة في عام 964، من قبل عالم الفلك الفارسي عبد الرحمن الصوفي في كتابه "صور الكواكب الثمانية والأربعين"، حيث أسماها "السحابة الصغيرة" نظراً لمظهرها الضبابي.